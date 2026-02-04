Ο Gio επιστρέφει Ελλάδα μετά την οικειοθελή αποχώρηση από το Survivor, η ανάρτηση μέσα από το αεροπλάνο
Ο 28χρονος ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξή του
Στην Ελλάδα επιστρέφει ο Gio Καραντώνης μετά την οικειοθελή του αποχώρηση από το Survivor και έκανε μία ανάρτηση μέσα από το αεροπλάνο πριν αναχωρήσει από τη Δομινικανή Δημοκρατία.
Ο 28χρονος ανέβασε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του από την business class θέση που ο ίδιος έκλεισε για την επιστροφή του, με ακουστικά στο κεφάλι, απολαμβάνοντας παράλληλα το γεύμα του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Gio έγραψε: «Επιστρέφω σπίτι, στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη & την υποστήριξη».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Gio ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ριάλιτι επιβίωσης την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, αιφνιδιάζοντας τους παίκτες και των δύο ομάδων. «Ευχαριστώ για όλα, πέρασα πολύ ωραία εδώ, στη δική μου ομάδα τους αγαπάω όλους. Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου», είπε μεταξύ άλλων και ο Γιώργος Λιανός στη συνέχεια εξήγησε πως ο τραυματισμός του στο γόνατο δεν τον άφησε να προχωρήσει στο παιχνίδι, τονίζοντας πως η απόφαση πάρθηκε μετά από πολύ σκέψη.
