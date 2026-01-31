Γιώργος Σεϊταρίδης: Τρία χρόνια παρακαλούσα τη σύζυγό μου να με παντρευτεί
Γιώργος Σεϊταρίδης: Τρία χρόνια παρακαλούσα τη σύζυγό μου να με παντρευτεί
Έχουμε φτάσει στα 12 χρόνια και ακόμα με αντέχει, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τον γάμο του με την Όλγα Θανασσιά μίλησε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, εξηγώντας πως την παρακαλούσε επί τρία χρόνια μέχρι να δεχτεί να τον παντρευτεί.
Ο ηθοποιός, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια με τη σύζυγό του στο Πήλιο και πλέον έχει επιστρέψει μαζί της στην Αθήνα για το θέατρο, σε συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» δήλωσε πως μετρά 12 χρόνια σχέσης με την Όλγα Θανασσιά και η ίδια είναι ο λόγος που δεν ξέχασε ποτέ του το θέατρο.
Ο Γιώργος Σεϊταρίδης είπε αναλυτικά για τη σχέση του με τη σύζυγό του: «Είμαστε παντρεμένοι από το 2017, 12 χρόνια παρέα. Γνωριστήκαμε, ταιριάξαμε. Εγώ ήθελα να γίνει πιο γρήγορα ο γάμος. Με έψησε τρία χρόνια και μετά μου είπε το "οκ". Τρία χρόνια την παρακαλούσα να με παντρευτεί. Στο βουνό την παρακάλαγα. Έχουμε φτάσει στα 12 χρόνια και ακόμα με αντέχει. Ήταν ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια κράταγε ακόμα το θέατρο μέσα μου».
Στη συνέχεια ο ηθοποιός ανέφερε πως όταν αποφάσισε να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι, η σύζυγός του διάνυε μία πολύ καλή περίοδο επαγγελματικά: «Την περίοδο που είπα στη σύζυγο μου να φύγουμε από το Πήλιο, για να επιστρέψουμε στην Αθήνα, ήταν περίεργο γιατί είχε στρώσει κάποια πράγματα που έκανε καλά και την ξαναξεβόλευα», δήλωσε και εξήγησε πως στην αρχή και η Όλγα Θανασσιά ασχολούνταν με τα μελίσσια, όμως λόγω αλλεργίας έκανε στροφή και τελικά έγινε δασκάλα γιόγκα.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Φάνης Λαμπρόπουλος ρώτησε τον Γιώργο Σεϊταρίδη αν οι άνθρωποι είναι περισσότερο κουτσομπόληδες στην επαρχία ή στην Αθήνα, με τον ηθοποιό να απαντά: «Το ίδιο πράγμα είναι, με άλλο τρόπο. Εδώ είναι και επάγγελμα το κουτσομπολιό. Ε, δεν είναι; Αφού είναι. Είναι επάγγελμα. Στο χωριό, εντάξει, υπάρχει αυτό που λέμε κουτσομπολιό. Εμείς το αντιμετωπίσαμε για ένα δυο χρόνια, στην αρχή. Πας σε μια κοινωνία κλειστή, “τι θέλει αυτός εδώ;” θα σκεφτούν και είναι λογικό. Στην αρχή με αντιμετώπισαν ως Γιώργο Σεϊταρίδη, μόλις όμως είδαν ότι κατσικώθηκα εκεί και δεν έφευγα, γιατί τα πρώτα χρόνια με κοιτούσαν και αναρωτιόνταν τι ήθελα εκεί, άνοιξαν οι αγκαλιές».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Φάνης Λαμπρόπουλος ρώτησε τον Γιώργο Σεϊταρίδη αν οι άνθρωποι είναι περισσότερο κουτσομπόληδες στην επαρχία ή στην Αθήνα, με τον ηθοποιό να απαντά: «Το ίδιο πράγμα είναι, με άλλο τρόπο. Εδώ είναι και επάγγελμα το κουτσομπολιό. Ε, δεν είναι; Αφού είναι. Είναι επάγγελμα. Στο χωριό, εντάξει, υπάρχει αυτό που λέμε κουτσομπολιό. Εμείς το αντιμετωπίσαμε για ένα δυο χρόνια, στην αρχή. Πας σε μια κοινωνία κλειστή, “τι θέλει αυτός εδώ;” θα σκεφτούν και είναι λογικό. Στην αρχή με αντιμετώπισαν ως Γιώργο Σεϊταρίδη, μόλις όμως είδαν ότι κατσικώθηκα εκεί και δεν έφευγα, γιατί τα πρώτα χρόνια με κοιτούσαν και αναρωτιόνταν τι ήθελα εκεί, άνοιξαν οι αγκαλιές».
