Γιώργος Σεϊταρίδης: Κατέβηκα ξανά στην Αθήνα για να καταλάβω αν αγαπάω ακόμα το θέατρο
Γιώργος Σεϊταρίδης: Κατέβηκα ξανά στην Αθήνα για να καταλάβω αν αγαπάω ακόμα το θέατρο

Αν μου έλεγε η σύζυγός μου, ότι δεν θέλει να κατέβουμε από το βουνό, μπορεί και να μην κατέβαινα, σχολίασε ο ηθοποιός

Γιώργος Σεϊταρίδης: Κατέβηκα ξανά στην Αθήνα για να καταλάβω αν αγαπάω ακόμα το θέατρο
Ιωάννα Μαρίνου
Τον λόγο που αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα από το Πήλιο, όπου ζούσε τα προηγούμενα χρόνια, εξήγησε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, δηλώνοντας πως μετακόμισε για να διαπιστώσει εάν εν τέλει αγαπάει ακόμα το θέατρο.

Με αφορμή την επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι μετά από 12 χρόνια, μέσα από την παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν;», ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων μίλησε τόσο για την προσωπική του ζωή όσο και για την απόφασή του να επιστρέψει στην Αθήνα.

Αναφερόμενος στην εποχή που έζησε εκτός Ελλάδας, αλλά στους λόγους που τον οδήγησαν να μετακομίσει από τον Πήλιο στην Αθήνα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης είπε: «Έμεινα λίγο στο εξωτερικό, δεν θα επέλεγα να μείνω σε άλλη χώρα. Μου αρέσει το χάος της Ελλάδας. Κατέβηκα ξανά στην Αθήνα για να καταλάβω αν αγαπάω ακόμα το θέατρο. Επειδή το έργο που παίζω τώρα είναι μεγάλο, είχε πολλή πρόβα. Αισθάνομαι ότι βγήκε πολύ καλό. Είμαστε 17 ηθοποιοί, που είμαστε δυο ώρες ασταμάτητα επί σκηνής».

Στη συνέχεα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Όλγα Θανασιά και στο πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της στις αποφάσεις του: «Αν μου έλεγε η σύζυγός μου, η Όλγα ότι δεν θέλει να κατέβουμε από το βουνό, μπορεί και να μην κατέβαινα. Γίνεται να μην της κάνω όλα τα χατίρια; Παντρεμένοι είμαστε από το 2015, μαζί είμαστε συνολικά 12 χρόνια».

Ιωάννα Μαρίνου
