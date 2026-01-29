Γιώργος Σεϊταρίδης: Δεν έπαιζα χαρτιά, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά
Γιώργος Σεϊταρίδης: Δεν έπαιζα χαρτιά, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά
Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για εμένα, σχολίασε ο ηθοποιός σχετικά με την απόφαση που πήρε στο παρελθόν να μετακομίσει στο Πήλιο
Τις φήμες που ήθελαν τον Γιώργο Σεϊταρίδη να μετακόμισε στο παρελθόν στο Πήλιο λόγω ψυχολογικών προβλημάτων ή κάποιας εξάρτησης, διέψευσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια αιτία.
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Όλγα Θανασιά αφότου έζησαν για μερικά χρόνια εκτός Αθηνών, πρόσφατα πήραν την απόφαση να γυρίσουν στο κλεινόν άστυ. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησαν στο περιοδικό «ΟK!», ο Γιώργος Σεϊταρίδης τοποθετήθηκε ξανά σχετικά με τη φημολογία που υπήρχε σχετικά με τη μετακόμισή του στο Πήλιο, λόγω εξαρτήσεων ή άλλων προσωπικών προβλημάτων.
Από τη μεριά του ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έπαιζε χαρτιά, ούτε τον κυνηγούσε κάποιος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο λόγος που μαζί με τη σύζυγό του απομακρύνθηκαν για ένα διάστημα από την πόλη, οφειλόταν στην ανάγκη τους για την αναζήτηση «της χαράς και της ευτυχίας».
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης δήλωσε: «Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για εμένα. Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά. Αναζήτησα κάτι καλύτερο, είδα ομορφιές που δεν θα τις είχα δει, αν δεν το είχα τολμήσει. Να απολαύσω ένα ξημέρωμα ή να κάνω snowboard σε χιονισμένες πλαγιές με θέα τη θάλασσα του Αιγαίου. Μαγικές στιγμές. Και τι να ζητήσω παραπάνω από τη στιγμή που έχω την Όλγα;».
Όσο για το εάν το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζήσει ξανά εκτός Αθηνών, ο ηθοποιός απάντησε: «Αυτό που έχω μάθει είναι να μην κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Τώρα θέλουμε αυτό» και η σύζυγός του πρόσθεσε: «Ναι, ήρθαμε στην Αθήνα για το παρακάτω. Φτάνει να είμαστε καλά».
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Όλγα Θανασιά αφότου έζησαν για μερικά χρόνια εκτός Αθηνών, πρόσφατα πήραν την απόφαση να γυρίσουν στο κλεινόν άστυ. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησαν στο περιοδικό «ΟK!», ο Γιώργος Σεϊταρίδης τοποθετήθηκε ξανά σχετικά με τη φημολογία που υπήρχε σχετικά με τη μετακόμισή του στο Πήλιο, λόγω εξαρτήσεων ή άλλων προσωπικών προβλημάτων.
Από τη μεριά του ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έπαιζε χαρτιά, ούτε τον κυνηγούσε κάποιος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο λόγος που μαζί με τη σύζυγό του απομακρύνθηκαν για ένα διάστημα από την πόλη, οφειλόταν στην ανάγκη τους για την αναζήτηση «της χαράς και της ευτυχίας».
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης δήλωσε: «Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για εμένα. Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά. Αναζήτησα κάτι καλύτερο, είδα ομορφιές που δεν θα τις είχα δει, αν δεν το είχα τολμήσει. Να απολαύσω ένα ξημέρωμα ή να κάνω snowboard σε χιονισμένες πλαγιές με θέα τη θάλασσα του Αιγαίου. Μαγικές στιγμές. Και τι να ζητήσω παραπάνω από τη στιγμή που έχω την Όλγα;».
Όσο για το εάν το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζήσει ξανά εκτός Αθηνών, ο ηθοποιός απάντησε: «Αυτό που έχω μάθει είναι να μην κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Τώρα θέλουμε αυτό» και η σύζυγός του πρόσθεσε: «Ναι, ήρθαμε στην Αθήνα για το παρακάτω. Φτάνει να είμαστε καλά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα