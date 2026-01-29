Γιώργος Σεϊταρίδης: Δεν έπαιζα χαρτιά, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά

Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για εμένα, σχολίασε ο ηθοποιός σχετικά με την απόφαση που πήρε στο παρελθόν να μετακομίσει στο Πήλιο