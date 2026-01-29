Η Αυτοψία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Αυτοψία τρέιλερ Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Η Αυτοψία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Απόψε στις 23:30, στον Alpha

Η Αυτοψία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Η «Αυτοψία» ανοίγει τις πύλες της ιστορικής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και καταγράφει την καθημερινότητα και την εκπαίδευση των μελλοντικών Αξιωματικών, που θα στελεχώσουν τα πλοία του στόλου μας.

Ο Αντώνης Σρόιτερ ακολουθεί τους άντρες και τις γυναίκες Δόκιμους σε ένα από τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια στη θάλασσα και με την κάμερα της εκπομπής καταγράφει ασκήσεις διάσωσης ναυαγού, αλλά και κατάσβεσης πυρκαγιάς εντός του πλοίου.

Ποια είναι, όμως, η καθημερινότητά τους στη Σχολή; Από την κολύμβηση, το τρέξιμο και την ιστιοπλοΐα, μέχρι την εκπαίδευσή τους με τους σύγχρονους προσομοιωτές γέφυρας πλοίου.

Αυτοψία | Απόψε 23:30

