Η Τζένιφερ Γκρέι επιστρέφει μετά από 40 χρόνια στο σίκουελ του «Dirty Dancing», τι θα γίνει με τον ρόλο του Πάτρικ Σουέιζι
Η ηθοποιός θα υποδυθεί ξανά τον πιο χαρακτηριστικό ρόλο της καριέρας της, την «Baby»
40 χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Dirty Dancing», η Τζένιφερ Γκρέι επιστρέφει στον ρόλο που τη σημάδεψε, αυτόν της Φράνσις «Baby» Χάουζμαν, σε συνέχεια της εμβληματικής ταινίας.
Η 65χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε την επιστροφή της στον πιο χαρακτηριστικό ρόλο της καριέρας της, τονίζοντας τη σημασία που έχει η ηρωίδα που υποδύθηκε το 1987 για την ίδια, αλλά και για το κοινό. Όπως δήλωσε: «Ο ρόλος της Baby κατέχει μια πολύ βαθιά και ουσιαστική θέση στην καρδιά μου, όπως και στις καρδιές τόσων πολλών θαυμαστών όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα αναρωτιόμουν πού θα μπορούσαμε να βρούμε την Baby, τόσα χρόνια μετά, και πώς θα ήταν η ζωή της, αλλά χρειάστηκε χρόνος για να συγκεντρωθεί η κατάλληλη ομάδα ανθρώπων που θα μπορούσε να εμπιστευτεί κανείς για να συνεχίσει την κληρονομιά της αρχικής ταινίας». Στη συνέχεια των δηλώσεών της, πρόσθεσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που φαίνεται πως η αναμονή σύντομα θα τελειώσει».
Τα γυρίσματα της νέας ταινίας σε παραγωγή της Lionsgate, αναμένεται να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες. Στο δημιουργικό τιμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Κιμ Ρόζενστοκ ως σεναριογράφος, καθώς και οι παραγωγοί Νίνα Τζέικομπσον και Μπραντ Σίμπσον.
Όσον αφορά τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία, Πάτρικ Σουέιζι, ο οποίος πέθανε το 2009 από καρκίνο στο πάγκρεας, η Γκρέι έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα γίνει αντικατάσταση του ρόλου του. Σε συνέντευξή της στο People, το 2020, είχε δηλώσει: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν αντικαθιστάς ποτέ κάποιον που έχει φύγει. Δεν προσπαθείς να επαναλάβεις κάτι τόσο μαγικό. Προσπαθείς να κάνεις κάτι διαφορετικό».
Δείτε το τρέιλερ του «Dirty Dancing»
Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για τη φιλία της με τον Σουέιζι και τις αναμνήσεις τους από τα γυρίσματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Πάτρικ είναι ο μόνος με τον οποίο πραγματικά θα έπρεπε κανείς να δοκιμάσει το σήκωμα, γιατί ήταν εξαιρετικός χορευτής μπαλέτου. Ήταν τόσο συνηθισμένος να σηκώνει γυναίκες και τόσο δυνατός. Μέχρι το τέλος της ταινίας, τον εμπιστευόμουν απόλυτα».
‘DIRTY DANCING’ sequel is officially moving forward.— Film Updates (@FilmUpdates) January 27, 2026
Jennifer Grey is set to reprise her role as Frances “Baby” Houseman. pic.twitter.com/tiPX31mI80
