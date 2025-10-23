Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα για το πώς θα σταματήσουν να με επηρεάζουν οι γονείς μου
Η μάνα μου με ένα νεύμα της είχε τη δύναμη να με κάνει να χωρίσω, ανέφερε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής
Στην έντονη επιρροή που είχαν στη ζωή του οι γονείς του στάθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής αναγνωρίζοντας ότι υπήρχε πρόβλημα στον βαθμό με τον οποίο επηρέαζαν τις αποφάσεις του αποφάσισε να απευθυνθεί σε ειδικό. Μέσα από συνεδρίες με ψυχίατρο σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή κατάφερε να καταπολεμήσει την εξάρτηση που είχε από εκείνους κόβοντας, όπως δήλωσε, τον ομφάλιο λώρο.
Σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για την ανάγκη που είχε νιώσει να βάλει τέλος στην επιρροή του πατέρα του και της μητέρας του στη ζωή του.
Όπως είπε: «Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου… γι’ αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου. Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί τη λάτρευα. Η μάνα μου, με ένα νεύμα της, είχε τη δύναμη να με κάνει να χωρίσω. Κάποια στιγμή ήθελα να βρω και καλά πεθερικά για τους γονείς μου, γιατί ήθελα να είναι καλά, ήθελα τα πεθερικά να κάνουν παρέα με τους γονείς μου. Άκου τώρα τρέλα και παράνοια».
Στη συνέχεια, παρουσίασε κάποιες από τις μεθόδους που εφάρμοσε ο ψυχίατρος στη δική του περίπτωση. «Πήγα, μίλησα, έθαψα αυτά που ήταν θα θάψω για πάντα. Τα έθαψα μέσα σε ένα χρόνο. Θα πω ένα τεστ που μου έκανε. Μου λέει “Κύριε Αρναούτογλου, θέλω να δείτε τη μητέρα σας στο πρόσωπό μου και θα καθίσουμε εδώ όσο χρόνο κι αν σας πάρει και αν δείτε το πρόσωπό της, πείτε μου τι θα της λέγατε”. Κάποια στιγμή άρχισα να μιλάω σε πρώτο πρόσωπο και να της λέω “Γιατί, ρε μάνα, γιατί μου το έκανες αυτό;”. Τα λέω και συγκινούμαι κιόλας περνάμε μια δύσκολη περίοδο οικογενειακώς. Μετά μου είπε κάτι να ξεχαστώ και μετά μου λέει “Θέλω να δείτε τώρα τον πατέρα σας», περιέγραψε.
Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να βάλει όρια στη σχέση του με τους γονείς του. «Αυτό το πράγμα που μίλησα σε πρώτο πρόσωπο και είπα όσα έπρεπε να πω στους γονείς μου ήταν λυτρωτικό. Βγήκα, πήρα τους γονείς μου τηλέφωνο και τους είπα ότι έπρεπε να τους δω. Πήγα, τους τα είπα και είδαν τη δύναμή μου και κατάλαβαν πως πλέον δεν μπορούν να με επηρεάσουν. Τους ευχαριστώ για τα πάρα πολύ καλά πράγματα που μου έδωσαν βέβαια», εξήγησε.
