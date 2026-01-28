Γιώργος Μαυρίδης για το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Είναι σοκαριστικό, ήταν να πάω και εγώ οδικώς στη Λυών
Ο παρουσιαστής μίλησε για την τραγωδία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Για το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μίλησε ο Γιώργος Μαυρίδης, δηλώνοντας συγκλονισμένος με την τραγική είδηση, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι αρχικά είχε σχεδιάσει να ταξιδέψει και εκείνος οδικώς στη Λυών για τον αγώνα.
Ο παρουσιατής έκανε δηλώσεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στο «Πρωινό» σχετικά με την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι για τη Γαλλία, ενόψει του αγώνα με τη Λυών για το Europa League.
Ο Γιώργος Μαυρίδης, που στο παρελθόν έχει ταξιδέψει πολλές φορές για να δει τον ΠΑΟΚ από κοντά, δήλωσε ότι σχεδίαζε και εκείνος να κάνει το ίδιο ταξίδι οδικώς, το ακύρωσε ωστόσο λόγω μίας υποχρέωσής του: «Σκεφτείτε ότι και εγώ ήμουν να πάω οδικώς στη Λυών και τελικά ήμουν ένα ταξίδι στην Αμερική και απλά ακύρωσα το να πάω στη Λυών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε υπάρχουν φίλοι μου που ταξιδεύουν και δεν μπορώ να τους βρω και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά πενθεί φιλάθλους της, οι οποίοι ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα. Μακάρι να είναι η τελευταία φορά».
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των οπαδών, λέγοντας: «Σε τέτοιες περιπτώσεις, γενικά όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι είναι σοκαριστικό για όλους. Εμείς τώρα, σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναζήσει και το 1999 αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια και τώρα μιλάτε και με έναν άνθρωπο που και εγώ έχω άπειρες εκδρομές για να παρακολουθήσω την ομάδα, είτε οδικώς, είτε με αεροπλάνο, είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα». Κλείνοντας πρόσθεσε: «Δύναμη στους γονείς των παιδιών της οικογένειάς τους».
Το μεσημέρι της Τρίτης, στην περιοχή Τιμοσοάρα της Ρουμανίας, σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα όταν ένα βαν που μετέφερε δέκα οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με μια νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά από αυτούς και να τραυματιστούν σοβαρά οι υπόλοιποι τρεις.
Οι οπαδοί ταξίδευαν από την Ελλάδα προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους στο Europa League την Πέμπτη. Το δυστύχημα συνέβη σε έναν επαρχιακό δρόμο χωρίς διαχωριστική λωρίδα, όταν ο οδηγός του βαν προσπάθησε να προσπεράσει και συγκρούστηκε κατευθείαν με την νταλίκα.
