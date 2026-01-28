Γιώργος Μαυρίδης για το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Είναι σοκαριστικό, ήταν να πάω και εγώ οδικώς στη Λυών

«

».



Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg02m3bsf4ah)

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των οπαδών, λέγοντας:

«

».

Κλείνοντας πρόσθεσε: «

».



Το μεσημέρι της Τρίτης, στην περιοχή Τιμοσοάρα της Ρουμανίας, σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα όταν ένα βαν που μετέφερε δέκα οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με μια νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά από αυτούς και να τραυματιστούν σοβαρά οι υπόλοιποι τρεις.



Οι οπαδοί ταξίδευαν από την Ελλάδα προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους στο Europa League την Πέμπτη. Το δυστύχημα συνέβη σε έναν επαρχιακό δρόμο χωρίς διαχωριστική λωρίδα, όταν ο οδηγός του βαν προσπάθησε να προσπεράσει και συγκρούστηκε κατευθείαν με την νταλίκα.