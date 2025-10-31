Η Κατερίνα Παπουτσάκη έκανε μία κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της: Συνοδεύομαι από καλή παρέα, είπε
Η ηθοποιός και ο Θάνος Χατζόπουλος απαθανατίστηκαν σε πρεμιέρα θεατρικής παράστασης
Μια κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο πραγματοποίησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, με την ηθοποιό να αναφέρει χαρακτηριστικά πως συνοδευόταν από «καλή παρέα».
Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο επιχειρηματίας απαθανατίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τέχνης, παρακολουθώντας την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «VANYA».
Μιλώντας για την κοινή εμφάνιση με τον Θάνο Χατσζόπουλο η ηθοποιός δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day»: «Συνοδεύομαι από καλή παρέα, καλή, όλα καλά, όλα καλά» και στη συνέχεια έκανε ένα γενικότερο σχόλιο για τη θέση του έρωτα στη ζωή της: «Είναι υπέροχο να υπάρχει ο έρωτας στη ζωή, είμαστε ερωτευμένοι με κάθε τι, με τα παιδιά μου είμαι ερωτευμένη και με τη ζωή».
Ο σύντροφος της Κατερίνας Παπουτσάκη δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Το πρώτο κοινό στιγμιότυπο του ζευγαριού ήταν όταν ο Θάνος Χατζόπουλος έκανε ένα Instagram story για να ευχηθεί στις 26 Ιανουαρίου, στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της. «Χαρούμενα γενέθλια ηλιαχτίδα μου», είχε γράψει ο επιχειρηματίας στο κοινό στιγμιότυπό τους.
Ο σύντροφος της Κατερίνας Παπουτσάκη δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Το πρώτο κοινό στιγμιότυπο του ζευγαριού ήταν όταν ο Θάνος Χατζόπουλος έκανε ένα Instagram story για να ευχηθεί στις 26 Ιανουαρίου, στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της. «Χαρούμενα γενέθλια ηλιαχτίδα μου», είχε γράψει ο επιχειρηματίας στο κοινό στιγμιότυπό τους.
