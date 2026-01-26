Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επιβεβαίωσε τον χωρισμό της: Είμαι μόνη μου
Η Instagrammer απάντησε για την προσωπική της ζωή
Τον χωρισμό της επιβεβαίωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, εξηγώντας πως είναι μόνη της αυτό το διάστημα.
Η Instagrammer ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Brekfast@Star τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, καθώς το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν φήμες πως δεν ήταν πλέον σε σχέση με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, και τελικά δήλωσε πως οι φήμες αυτές είναι αληθινές.
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε για τον χωρισμό της: «Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλλει και τόσο» και έπειτα μίλησε για την τοξικότητα στις σχέσεις: «Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνου το καταλαβαίνεις σίγουρα. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι».
Στη συνέχεια απάντησε εάν έχει παρακολουθήσει σύντροφό της στο παρελθόν, λέγοντας: «Έχω παρακολουθήσει σύντροφο, έχει συμβεί και αυτό».
Στο τέλος, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αναφέρθηκε στα unfollow και στα block στα social media μετά από έναν χωρισμό: «Μετά τον χωρισμό δεν κάνω block και unfollow, αυτά τα έκανα σε μικρότερη ηλικία, τότε ήμουν πιο παρορμητική. Αν υπάρξει επόμενος σύντροφος θα σβήσω τις φωτογραφίες που έχω τώρα. Έχω αφήσει κάποιες στο προφίλ μου, κάποιες που ήταν too much και τις πιο εκδηλωτικές τις έχω κρύψει, τις έχω βάλει στην αρχειοθέτηση, δεν διαγράφω ποτέ», δήλωσε.
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Αλέξανδρος Λυκούδης ήταν μαζί για περίπου ένα χρόνο. Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025 σε συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, ωστόσο όλο το διάστημα που ήταν μαζί κρατούσαν χαμηλό προφίλ και απέφευγαν να εμφανίζονται μαζί σε εκδηλώσεις και εξόδους τους. Η τελευταία τους δημόσια έξοδος ήταν τον Νοέμβριο του 2025 στα μπουζούκια.
