Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά: Είναι όμορφο πράγμα ο γάμος, αλλά θέλει σκέψη και σιγουριά
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά: Είναι όμορφο πράγμα ο γάμος, αλλά θέλει σκέψη και σιγουριά
Καλό είναι τα πράγματα να μη γίνονται γρήγορα, τόνισε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Για το ενδεχόμενο ενός ακόμα γάμου ρωτήθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks που υπήρξε παντρεμένη με τον πλαστικό χειρουργό Αριστομένη Γιαννόπουλο, είναι πλέον σε σχέση με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, ο οποίος εργάζεται ως δικηγόρος.
Σε δηλώσεις που έκανε, η ίδια δεν απέρριψε την ιδέα να παντρευτεί ξανά, αφού ο γάμος είναι «όμορφο πράγμα», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αν έκανε αυτό το βήμα, δεν θα βιαζόταν, αλλά θα προηγούνταν πολλή σκέψη, ώστε να είναι απόλυτα σίγουρη.
«Μέχρι να γνωρίσεις, να ερωτευτείς. Καλό είναι τα πράγματα να μη γίνονται γρήγορα, ζυγίζω τις καταστάσεις. Είναι όμορφο πράγμα ο γάμος, αλλά θέλει σκέψη και σιγουριά πριν κάνεις το επόμενο βήμα», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε δηλώσεις που έκανε, η ίδια δεν απέρριψε την ιδέα να παντρευτεί ξανά, αφού ο γάμος είναι «όμορφο πράγμα», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αν έκανε αυτό το βήμα, δεν θα βιαζόταν, αλλά θα προηγούνταν πολλή σκέψη, ώστε να είναι απόλυτα σίγουρη.
«Μέχρι να γνωρίσεις, να ερωτευτείς. Καλό είναι τα πράγματα να μη γίνονται γρήγορα, ζυγίζω τις καταστάσεις. Είναι όμορφο πράγμα ο γάμος, αλλά θέλει σκέψη και σιγουριά πριν κάνεις το επόμενο βήμα», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα