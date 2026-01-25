Η Κέιτι Πράις αρραβωνιάστηκε για 9η φορά: Το εντυπωσιακό μονόπετρο και το σκηνικό με τα κόκκινα τριαντάφυλλα
Η Κέιτι Πράις αρραβωνιάστηκε για 9η φορά: Το εντυπωσιακό μονόπετρο και το σκηνικό με τα κόκκινα τριαντάφυλλα

Το πρώην μοντέλο έχει στο ιστορικό του επίσης τρεις γάμους

Για ένατη φορά αρραβωνιάστηκε η Κέιτι Πράις, κάνοντας γνωστή την είδηση με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρώην μοντέλο που πτώχευσε 2024, ταξίδεψε στο Ντουμπάι πριν από μερικές μέρες για πολυτελείς διακοπές με τον σύντροφό της και επιχειρηματία Λι Άντριους, εν μέσω των συνεχιζόμενων οικονομικών της δυσκολιών. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν που της ζήτησε ο αγαπημένος της να τον παντρευτεί.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram η Κέιτι Πράις έδειξε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο και παρουσίασε τον αρραβωνιαστικό της. Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, εκείνη φαίνεται να ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της μπροστά σε δεκάδες κόκκινα τριαντάφυλλα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται το χέρι του επιχειρηματία, στο οποίο εκείνος έχει κάνει τατουάζ με το όνομά της/

Η Κέιτι Πράις ανακοίνωσε τον αρραβώνα της την ίδια ημέρα που ο πρώην σύζυγός της, Πίτερ Αντρέ, κυκλοφόρησε το νέο του single με τίτλο Rock You Right. Στο παρελθόν έχει αρραβωνιαστεί οκτώ φορές, ενώ έχει τρεις πρώην συζύγους: τον Πίτερ Αντρέ, τον Άλεξ Ριντ και τον Κίραν Χέιλερ.

