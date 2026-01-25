Η Κέιτι Πράις αρραβωνιάστηκε για 9η φορά: Το εντυπωσιακό μονόπετρο και το σκηνικό με τα κόκκινα τριαντάφυλλα

το χέρι του επιχειρηματία, στο οποίο εκείνος έχει κάνει τατουάζ με το όνομά της/

Η Κέιτι Πράις ανακοίνωσε τον αρραβώνα της την ίδια ημέρα που ο πρώην σύζυγός της, Πίτερ Αντρέ, κυκλοφόρησε το νέο του single με τίτλο Rock You Right. Στο παρελθόν έχει αρραβωνιαστεί οκτώ φορές, ενώ έχει τρεις πρώην συζύγους: τον Πίτερ Αντρέ, τον Άλεξ Ριντ και τον Κίραν Χέιλερ.

Κλείσιμο