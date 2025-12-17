«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Φίλοι της Κέιτι Πράις ανησυχούν μετά την τελευταία της εμφάνιση
GALA
Κέιτι Πράις Κιλά Ψυχική υγεία

«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Φίλοι της Κέιτι Πράις ανησυχούν μετά την τελευταία της εμφάνιση

Φίλοι της 47χρονης μιλούν για εικόνα που «δεν έχουν ξαναδεί», ενώ προβληματισμός επικρατεί και στο οικογενειακό της περιβάλλον

«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Φίλοι της Κέιτι Πράις ανησυχούν μετά την τελευταία της εμφάνιση
Άννα Νταλλαρή
32 ΣΧΟΛΙΑ
«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» λένε φίλοι της Κέιτι Πράις, σχολιάζοντας τις πρόσφατες φωτογραφίες της από δημόσια εμφάνισή της στη Βρετανία, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για τη σωματική και ψυχική της κατάσταση.

Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το βράδυ του Σαββάτου, δείχνουν τη 47χρονη εμφανώς αδυνατισμένη, να αποχωρεί υποβασταζόμενη από φίλους της μετά από κοσμική εκδήλωση στο Χόντεσντον της Αγγλίας.

Δείτε φωτογραφίες

Πρόσωπα που γνωρίζουν καλά το πρώην μοντέλο, δηλώνουν ότι η εικόνα αυτή διαφέρει αισθητά από προηγούμενες εμφανίσεις της, ακόμη και σε περιόδους που είχε βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές προσωπικές και ψυχικές δυσκολίες. «Την έχουμε δει σε ακραίες καταστάσεις στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Είναι πραγματικά καταστροφικό», ανέφερε χαρακτηριστικά φίλος της.

Η Πράις παρέμεινε στην εκδήλωση για περίπου 20 λεπτά, πριν αποχωρήσει συνοδευόμενη από φίλους. Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον της, η έντονη απώλεια βάρους και η δυσκολία στο περπάτημα είναι στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι και τα παιδιά της εμφανίζονται προβληματισμένα. Η κόρη της Princess και ο γιος της Junior, που ζουν με τον πατέρα τους Πίτερ Αντρέ, διατηρούν στενή σχέση με τη μητέρα τους και φέρονται να ανησυχούν για την εικόνα της, όπως συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια.
«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Φίλοι της Κέιτι Πράις ανησυχούν μετά την τελευταία της εμφάνιση
Oι φίλοι της Πράις ανησυχούν εδώ και καιρό για τη μεγάλη απώλεια βάρους και την ψυχική της υγεία / Πηγή: AARON PARFITT / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Κλείσιμο

Η Κέιτι Πράις έχει στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες της με την ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του μετατραυματικού στρες και απόπειρων αυτοκτονίας. Ωστόσο, άτομα που βρίσκονται κοντά της σημειώνουν ότι «αυτή τη φορά μοιάζει να υπάρχει κάτι πιο ανησυχητικό».

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επίσης κυκλοφορήσει φήμες για χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους, χωρίς η ίδια να έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Πράις είχε αποδώσει τις αυξομειώσεις στο βάρος της σε θεραπείες υπογονιμότητας και ορμονικές αλλαγές.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Άννα Νταλλαρή
32 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης