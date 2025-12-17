Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Φίλοι της Κέιτι Πράις ανησυχούν μετά την τελευταία της εμφάνιση
«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Φίλοι της Κέιτι Πράις ανησυχούν μετά την τελευταία της εμφάνιση
Φίλοι της 47χρονης μιλούν για εικόνα που «δεν έχουν ξαναδεί», ενώ προβληματισμός επικρατεί και στο οικογενειακό της περιβάλλον
«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» λένε φίλοι της Κέιτι Πράις, σχολιάζοντας τις πρόσφατες φωτογραφίες της από δημόσια εμφάνισή της στη Βρετανία, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για τη σωματική και ψυχική της κατάσταση.
Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το βράδυ του Σαββάτου, δείχνουν τη 47χρονη εμφανώς αδυνατισμένη, να αποχωρεί υποβασταζόμενη από φίλους της μετά από κοσμική εκδήλωση στο Χόντεσντον της Αγγλίας.
Δείτε φωτογραφίες
Η Πράις παρέμεινε στην εκδήλωση για περίπου 20 λεπτά, πριν αποχωρήσει συνοδευόμενη από φίλους. Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον της, η έντονη απώλεια βάρους και η δυσκολία στο περπάτημα είναι στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.
Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι και τα παιδιά της εμφανίζονται προβληματισμένα. Η κόρη της Princess και ο γιος της Junior, που ζουν με τον πατέρα τους Πίτερ Αντρέ, διατηρούν στενή σχέση με τη μητέρα τους και φέρονται να ανησυχούν για την εικόνα της, όπως συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια.
Η Κέιτι Πράις έχει στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες της με την ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του μετατραυματικού στρες και απόπειρων αυτοκτονίας. Ωστόσο, άτομα που βρίσκονται κοντά της σημειώνουν ότι «αυτή τη φορά μοιάζει να υπάρχει κάτι πιο ανησυχητικό».
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επίσης κυκλοφορήσει φήμες για χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους, χωρίς η ίδια να έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Πράις είχε αποδώσει τις αυξομειώσεις στο βάρος της σε θεραπείες υπογονιμότητας και ορμονικές αλλαγές.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το βράδυ του Σαββάτου, δείχνουν τη 47χρονη εμφανώς αδυνατισμένη, να αποχωρεί υποβασταζόμενη από φίλους της μετά από κοσμική εκδήλωση στο Χόντεσντον της Αγγλίας.
Δείτε φωτογραφίες
Πρόσωπα που γνωρίζουν καλά το πρώην μοντέλο, δηλώνουν ότι η εικόνα αυτή διαφέρει αισθητά από προηγούμενες εμφανίσεις της, ακόμη και σε περιόδους που είχε βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές προσωπικές και ψυχικές δυσκολίες. «Την έχουμε δει σε ακραίες καταστάσεις στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Είναι πραγματικά καταστροφικό», ανέφερε χαρακτηριστικά φίλος της.
'She's dying in front of our eyes, it's devastating': Friends of Katie Price reveal harrowing truth about model's new photos, heartbreak for Princess and Junior and addiction they now fear is to blame to KATIE HIND https://t.co/uqZRnkrIzP— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 16, 2025
Η Πράις παρέμεινε στην εκδήλωση για περίπου 20 λεπτά, πριν αποχωρήσει συνοδευόμενη από φίλους. Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον της, η έντονη απώλεια βάρους και η δυσκολία στο περπάτημα είναι στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.
Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι και τα παιδιά της εμφανίζονται προβληματισμένα. Η κόρη της Princess και ο γιος της Junior, που ζουν με τον πατέρα τους Πίτερ Αντρέ, διατηρούν στενή σχέση με τη μητέρα τους και φέρονται να ανησυχούν για την εικόνα της, όπως συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια.
Η Κέιτι Πράις έχει στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες της με την ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του μετατραυματικού στρες και απόπειρων αυτοκτονίας. Ωστόσο, άτομα που βρίσκονται κοντά της σημειώνουν ότι «αυτή τη φορά μοιάζει να υπάρχει κάτι πιο ανησυχητικό».
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επίσης κυκλοφορήσει φήμες για χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους, χωρίς η ίδια να έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Πράις είχε αποδώσει τις αυξομειώσεις στο βάρος της σε θεραπείες υπογονιμότητας και ορμονικές αλλαγές.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα