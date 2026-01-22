Η Κέιτι Πράις ζήτησε ιατρική βοήθεια μετά την τεράστια απώλεια βάρους της: Ξέρω ότι δείχνω αποστεωμένη
Επειδή δείχνω τόσο άσχημα έβαλα filler στο πρόσωπό μου, είπε το πρώην μοντέλο
Για την τεράστια απώλεια βάρους της και το γεγονός πως ζήτησε τη βοήθεια των γιατρών μίλησε η Κέιτι Πράις, τονίζοντας πως αναγνωρίζει ότι δείχνει «αποστεωμένη».
Το πρώην μοντέλο αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της «The Katie Price Show», επισημαίνοντας πως θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να βρει απαντήσεις σχετικά με την απώλεια των κιλών της, μετά και τα ανησυχητικά μηνύματα του κόσμου σχετικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της.
Η Κέιτι Πράις είπε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι δείχνω αποστεωμένη, μοιάζω σαν να είμαι άρρωστη – γι’ αυτό και πάω αύριο στους γιατρούς. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να λέω στον κόσμο “Ναι, ξέρω ότι έχασα βάρος”, και προφανώς υπάρχει λόγος. Το είπα στον γιατρό. Όλοι ξέρουμε ότι προσπαθούμε να το λύσουμε και μόλις μάθω τι συμβαίνει, θα το πω σε όλους».
Στη συνέχεια, το πρώην μοντέλο δήλωσε ότι έβαλε filler στο πρόσωπό της επειδή ένιωθε άσχημα με τον εαυτό της και ήθελε να κάνει κάτι για να το αλλάξει: «Επειδή δείχνω τόσο άσχημα, με επηρέασε και γι’ αυτό έβαλα filler στο πρόσωπό μου, κάτι που δεν ήθελα να κάνω», εξήγησε και πρόσθεσε: «Θέλω απλώς να πάρω βάρος, πραγματικά το θέλω, αλλά δεν γίνεται. Όλοι ξέρουν ότι τρώω – τρώω ό,τι θέλω, ποτέ δεν είχα πρόβλημα με το φαγητό».
Η Κέιτι Πράις ανέφερε επίσης στο podcast πως είχε κλείσει ραντεβού με γιατρό και εξετάσεις αίματος, όταν η αδερφή της, Σόφι, τη ρώτησε πώς φροντίζει τον εαυτό της: «Τρώω σωστά και πίνω πολύ νερό, γιατί αύριο έχω αιματολογικές εξετάσεις, οπότε θα πάρω τα αποτελέσματα. Πήγα στους γιατρούς και τους εξήγησα τα πάντα. Είναι καινούργιοι γιατροί, οπότε αύριο το πρωί έχω πλήρη αιματολογικό έλεγχο», δήλωσε.
Η ίδια επισήμανε ακόμη πως δέχτηκε πίεση και από τη μητέρα της ώστε να απευθυνθεί στους γιατρούς: «Το μόνο που ακούω, από τότε που όλα ήταν κλειστά, είναι “Πήρες τους γιατρούς; Πήρες;”. Της λέω “Ναι, μαμά. Πήγα σήμερα στους γιατρούς”. Της έστειλα screenshot του ραντεβού», είπε, με την αδερφή της να τη ρωτάει: «Πήγες όντως; Γιατί η μαμά μου μιλάει συνεχώς γι’ αυτό». Η Κέιτι Πράις στο τέλος απάντησε: «Ναι. Πηγαίνω για να μιλήσουμε για εξετάσεις αίματος, μαγνητική, τα πάντα, ό,τι θέλει να κάνω για να βρούμε τι συμβαίνει – ξεχάστε τον stick man – stick woman».
Φωτογραφία άρθρου: SplashNews.com / Splash / Profimedia
