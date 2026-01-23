Marseaux για τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Ακούστηκαν πολλά, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους

την παρουσίαση του τραγουδιού «

» με το οποίο θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της

στάθηκε η

. Η τραγουδίστρια υποστήριξε πως ακούστηκαν πολλά, δηλώνοντας ότι δεν γίνεται να αρέσει σε όλους.





Η Marseax ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν ξέρω αν είναι πλεονέκτημα για τη συμμετοχή το γεγονός πως είμαι ήδη αναγνωρίσιμη. Στην αρχή το φοβόμουν λίγο γιατί εγώ είμαι πολύ σίγουρη γι’ αυτό που παρουσίασα, παρ’ όλα αυτά όμως ακούστηκαν πολλά “α, περιμέναμε και κάτι άλλο”. Δεν ξέρω. Ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει για να ακούσει κάτι. Εγώ πάω με αυτό που νιώθω, με αυτό που δούλεψα, με αυτό που πιστεύω και σίγουρα ξέρω ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους».



Στα σχόλια που ακούστηκαν μετάΤην ίδια στιγμή αναφέρθηκε και στις θετικές εντυπώσεις. Η τραγουδίστρια τόνισε πως πολλοί είναι εκείνοι που της λένε ότι το κομμάτι της είναι ιδανικό για τον διαγωνισμό τραγουδιού και ότι ανατριχιάζουν ακούγοντάς το. «Μου λένε ότι ανατριχιάζουν με το κομμάτι και είναι πολύ Eurovision. Το σκέφτονται πάνω στη σκηνή. Στην αρχή το φοβόμουν, αλλά εγώ είμαι πολύ σίγουρη για το κομμάτι που παρουσίασα. Στην αρχή ακούστηκε “α περιμέναμε κάτι άλλο”. Ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει για να ακούσει κάτι. Εγώ πάω με αυτό που νιώθω, δούλεψα και πιστεύω και δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους», σχολίασε.Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το πότε σκέφτηκε να δοκιμάσει να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision. Όπως είπε, το να βρεθεί στη σκηνή του συγκεκριμένου διαγωνισμού ήταν κάτι που ονειρευόταν από την παιδική της ακόμα ηλικία.Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ήθελα να πάω στη Eurovision. Από μικρούλα έβλεπα έτσι με τη μαμά μου παρέα και της έλεγα “Μαμά, κάποια στιγμή θέλω να πάω κι εγώ”. Από την πρώτη μέρα είχα πει ότι θέλω να πάρω μέρος, απλά δεν ήμουν σίγουρη άμα θα δηλώσω συμμετοχή γιατί δεν ήξερα αν είχα το κατάλληλο κομμάτι. Και μπήκαμε με τον συνεργάτη μου – κολλητό μου, τον Solmeister στο στούντιο και λέμε “Πάμε να το δούμε, πώς και τι”. Και μας βγήκε αυτό το κομμάτι που ακούσανε και ο κόσμος. Ήθελα να το δοκιμάσω, απλά δεν ήξερα άμα θα το ‘χα κάνει φέτος».Κλείνοντας, η τραγουδίστρια δήλωσε πως, αν επιλεγεί από τον κόσμο ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, θα δουλέψει πολύ σκληρά. «Το ένστικτο με έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Ξέρω ότι αν εγώ εκπροσωπήσω τη χώρα, θα δώσω το 150%. Αυτό μπορώ να κάνω».