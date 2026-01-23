Garvin για το τραγούδι του στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Δεν έχει να ζηλέψει κάτι, μπορεί να σταθεί με αξιώσεις
Garvin για το τραγούδι του στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Δεν έχει να ζηλέψει κάτι, μπορεί να σταθεί με αξιώσεις
Το κομμάτι το πιστεύω πάρα πολύ, πρόσθεσε
Αισιόδοξος για την πορεία που θα μπορούσε να είχε στη Eurovision το κομμάτι που έστειλε, εφόσον βρισκόταν στην πρώτη θέση του ελληνικού τελικού, δήλωσε ο Garvin. Σύμφωνα εκείνον, ένα ροκ κομμάτι μπορεί να σημειώσει μεγάλη επιτυχία στον μουσικό διαγωνισμό και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή με αυτό.
Ο φιναλίστ του ελληνικού τελικού ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, και αναφέρθηκε στο τραγούδι «Back in the game» με το οποίο θα διαγωνιστεί. «Το κομμάτι το πίστευα πάρα πολύ. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι, έχει τη στάμπα του Garvin. Θεωρώ ότι τα ροκ κομμάτια πάνε καλά στη Eurovision. Αφού εγώ κάνω αυτό τον ήχο, νομίζω ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις. Σίγουρα ο κόσμος θα το κρίνει αυτό. Ήθελα κάτι γρήγορο και ξεσηκωτικό. Έχει ένα χαρακτηριστικό ρυθμό στην αρχή, το αναγνωρίζεις αμέσως. Θα έχει και κάποιες εκπλήξεις στο live», σημείωσε.
Στη συνέχεια, ο Garvin περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι είναι ανάμεσα στους 28 φιναλίστ. «Ήμασταν διακοπές στα Γιάννενα. Τρώγαμε εκεί με την παρέα μου, με παίρνουν τηλέφωνο και κάποια στιγμή το βάζω και σε ανοιχτή ακρόαση. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα. Δεν περίμενα αυτό το τηλεφώνημα. Δεν φανταζόμουν ότι με τόσες συμμετοχές το τραγούδι αυτό θα πέρναγε», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
