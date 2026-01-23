Good Job Nicky: Ευτυχώς συγκρίνομαι με ονόματα όπως Μάικλ Τζάκσον και The Weeknd
Ο πατέρας μου έχει ακούσει το κομμάτι και του αρέσει πάρα πολύ, είπε ο τραγουδιστής που διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026
Στα θετικά σχόλια που έχει λάβει για το κομμάτι, με το οποίο διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, αναφέρθηκε ο Good Job Nicky, δηλώνοντας πως συγκρίνεται με καλλιτέχνες όπως ο Μάικλ Τζάκσον και ο The Weeknd.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μίλησε για την επερχόμενη συμμετοχή του στον Β' ελληνικό ημιτελικό του μουσικού διαγωνισμού με το «Dark Side of the Moon».
Περιγράφοντας αρχικά τα συναισθήματά του σχετικά με την περίοδο που διανύει, ο Good Job Nicky είπε: «Νιώθω χαρά, μια εποικοδομητική κούραση και ένα όμορφο άγχος μέχρι έναν βαθμό. Τις τελευταίες δύο μέρες λέω στον εαυτό μου ότι αν δεν "το φοβόμουνα" λίγο, δεν θα το σεβόμουνα κιόλας. Οπότε νιώθω προετοιμασμένος και πραγματικά ανυπομονώ να ξυπνήσω και να είναι 13 Φλεβάρη».
Για τα σχόλια που έχει λάβει για το τραγούδι του, ανέφερε: «Έχω πάρει εκπληκτικό feedback. Ακούω λόγια που, αν τα επαναλάβω ο ίδιος, φαίνονται υπερβολικά. Μου λένε “πω πω Μάικλ Τζάκσον, The Weeknd” και τέτοια πράγματα που με τιμούν αφάνταστα. Δηλαδή, αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο».
Σχετικά με τη δημιουργία του κομματιού, ο Good Job Nicky τόνισε: «Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision και ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Το έλεγα και το ξαναλέω, ήθελα να βγάλω ένα τραγούδι για τη Eurovision με μελέτη, κέφι και συναίσθημα. Δεν καθίσαμε απλώς με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Το νιώσαμε ότι μπορεί να κάνει μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή».
Όσο για τη γνώμη του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, ανέφερε: «Το έχει ακούσει το κομμάτι, του άρεσε πάρα πολύ. Τα περισσότερα σχόλια είναι εποικοδομητικά και εντάξει, είναι σχολείο. Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις ένα τέτοιο σχολείο στο σπίτι σου, οι συμβουλές που παίρνω είναι τρομερές. Απλά πρέπει να έχω και εγώ τα αυτιά μου ανοιχτά και το μυαλό μου σαν σφουγγάρι».
Τέλος, εξήγησε πως η άποψη του πατέρα του δεν επηρέασε τις επιλογές του για τη γλώσσα, τον ήχο ή το ύφος του τραγουδιού: «Είχα απόλυτη δημιουργική ελευθερία μέσα στο σπίτι, και από τη μητέρα μου επίσης. Με άφησαν από πολύ μικρή ηλικία να εξερευνήσω ποιος είμαι εσωτερικά».
