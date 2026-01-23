Stefi: Το τραγούδι που έστειλα για την Eurovision μιλάει για την ένωση των λαών της Ευρώπης
Η τραγουδίστρια θα παρουσιάσει το κομμάτι της στον Α' ημιτελικό του Sing for Greece 2026 στις 11 Φεβρουαρίου
Για την Eurovision και το τραγούδι που έστειλε με στόχο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα μίλησε η Stefi, η οποία θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Europa».
Η τραγουδίστρια ανέφερε πως δεν ήταν φανατική με την Eurovision, ωστόσο αισθάνεται πως οι συνθήκες ήταν σωστές για να συμμετέχει φέτος. Το τραγούδι της, όπως δήλωσε στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, έχει να κάνει με την ένωση των λαών της Ευρώπης και με τον σεβασμό.
Η Stefi είπε για το κομμάτι που έστειλε για τον μουσικό διαγωνισμό: «Το τραγούδι μιλάει για την ένωση των λαών της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη ιστορία και ιστορικό πολιτισμό και έχει κοινές ρίζες, που αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως μας ενώνει όλους και οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και όταν είναι ενωμένοι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα» και έπειτα εξήγησε πως προέκυψε η συμμετοχή της: «Έβλεπα από μικρή Eurovision, όχι φανατικά αλλά μου άρεσε. Προέκυψε. Ήταν ωραίο το τραγούδι, εμπιστεύτηκα τους συνεργάτες μου και εκείνοι εμένα, οπότε συνέβη όλο αυτό».
Δείτε το βίντεο
Το «Europa» αναφέρεται και στον σεβασμό, με την τραγουδίστρια να λέει για το γεγονός αυτό: «Θεωρώ τον σεβασμό πολύ πολύτιμο, πάνω και από την αγάπη, γιατί στο όνομα της αγάπης έχουν γίνει πολλά, αλλά ο σεβασμός είναι πάνω απ' όλα. Ο καθένας αξίζει τον σεβασμό. Έχω νιώσει ότι δεν με σέβονται κάποιες φορές και δεν μου άρεσε».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Stefi μίλησε για την καταγωγή και την οικογένειά της: «Έρχομαι από την Τρίπολη Αρκαδίας, από ένα ωραίο χωριό, τη Μαγούλα. Εκεί έμεινα μέχρι που έφυγα για σπουδές, εκεί είναι το πατρικό μου. Γενικά οι γονείς μου ακούνε πάρα πολύ μουσική και έχουμε πολλά ακούσματα με τον αδερφό μου, από διαφορετικά είδη, λαϊκά, κλασικά, τα πάντα», δήλωσε.
Παρόλο που η μουσική ήταν, με έναν τρόπο, πάντα στη ζωή της, η τραγουδίστρια εξήγησε πως ντρεπόταν να τραγουδάει όταν ήταν μικρή και μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει εντελώς πώς νιώθει όταν εκτίθεται: «Ήμουν ντροπαλή όταν ξεκίνησα να τραγουδάω. Αισθανόμουν ότι εκτίθεμαι μπροστά σε κόσμο. Είναι έκθεση. Και τώρα ντρέπομαι, για να τραγουδήσω μόνη μου στο σπίτι πάλι ζορίζομαι», ανέφερε.
