Stefi: Το τραγούδι που έστειλα για την Eurovision μιλάει για την ένωση των λαών της Ευρώπης

Το «Europa» αναφέρεται και στον σεβασμό, με την τραγουδίστρια να λέει για το γεγονός αυτό: «Θεωρώ τον σεβασμό πολύ πολύτιμο, πάνω και από την αγάπη, γιατί στο όνομα της αγάπης έχουν γίνει πολλά, αλλά ο σεβασμός είναι πάνω απ' όλα. Ο καθένας αξίζει τον σεβασμό. Έχω νιώσει ότι δεν με σέβονται κάποιες φορές και δεν μου άρεσε».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Stefi μίλησε για την καταγωγή και την οικογένειά της: «Έρχομαι από την Τρίπολη Αρκαδίας, από ένα ωραίο χωριό, τη Μαγούλα. Εκεί έμεινα μέχρι που έφυγα για σπουδές, εκεί είναι το πατρικό μου. Γενικά οι γονείς μου ακούνε πάρα πολύ μουσική και έχουμε πολλά ακούσματα με τον αδερφό μου, από διαφορετικά είδη, λαϊκά, κλασικά, τα πάντα», δήλωσε.

Παρόλο που η μουσική ήταν, με έναν τρόπο, πάντα στη ζωή της, η τραγουδίστρια εξήγησε πως ντρεπόταν να τραγουδάει όταν ήταν μικρή και μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει εντελώς πώς νιώθει όταν εκτίθεται: «Ήμουν ντροπαλή όταν ξεκίνησα να τραγουδάω. Αισθανόμουν ότι εκτίθεμαι μπροστά σε κόσμο. Είναι έκθεση. Και τώρα ντρέπομαι, για να τραγουδήσω μόνη μου στο σπίτι πάλι ζορίζομαι», ανέφερε.

