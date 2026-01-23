Eurovision 2026: Άνοδος για την Ελλάδα στα προγνωστικά, σκαρφάλωσε από την 15η στην 4η θέση
GALA
Eurovision 2026 Ελλάδα

Eurovision 2026: Άνοδος για την Ελλάδα στα προγνωστικά, σκαρφάλωσε από την 15η στην 4η θέση

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Ισραήλ, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν η Φινλανδία και η Σουηδία

Eurovision 2026: Άνοδος για την Ελλάδα στα προγνωστικά, σκαρφάλωσε από την 15η στην 4η θέση
3 ΣΧΟΛΙΑ
Εντυπωσιακή άνοδο στα προγνωστικά για τη Eurovision σημειώνει η Ελλάδα. Μετά την παρουσίαση των τραγουδιών που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό η χώρα βρέθηκε από την 15η θέση στην 4η σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ, ακολουθεί η Φινλανδία, ενώ στην τρίτη φιγουράρει Σουηδία. Την πεντάδα συμπληρώνει η Ουκρανία. Ακολουθούν η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Δανία και στη δέκατη θέση εμφανίζεται η Γαλλία.

Φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας είναι μέχρι στιγμής ο Akylas με το «Ferto», ένα κομμάτι που μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, αποτυπώνοντας παράλληλα την προσωπική διαδρομή του τραγουδιστή από τη στέρηση στην προβολή.

Δείτε τη δεκάδα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα

Eurovision 2026: Άνοδος για την Ελλάδα στα προγνωστικά, σκαρφάλωσε από την 15η στην 4η θέση
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης