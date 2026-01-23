O Käärijä στηρίζει τον Akyla για τη Eurovision 2026
O Käärijä στηρίζει τον Akyla για τη Eurovision 2026

Ο Φινλανδός εκπρόσωπος της Eurovision 2023 έδειξε τη στήριξή του στον τραγουδιστή, που διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό με το «Ferto»

O Käärijä στηρίζει τον Akyla για τη Eurovision 2026
Ιωάννα Μαρίνου
Τη στήριξή του στον Akyla που διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 με το «Ferto», εξέφρασε ο Käärijä.

Ο Akylas έχει ήδη τραβήξει την προσοχή με το τραγούδι του και η συμμετοχή του ξεχωρίζει, καθώς βρίσκεται ψηλά στις στοιχηματικές προβλέψεις για τον ελληνικό τελικό. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδειξαν δημόσια τον ενθουσιασμό τους για το κομμάτι του, είναι και ο Φινλανδός εκπρόσωπος της Eurovision 2023, Käärijä.

Ακούστε το «Ferto»

4. Akylas - Ferto | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

O καλλιτέχνης που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του με το «Cha Cha Cha», έδειξε τη στήριξή του στον Akyla, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του και τη δυναμική του «Ferto». Σε δημόσιο σχόλιό του στα social media ο Käärijä έγραψε: «Εντάξει, αυτό είναι ωραίο». Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, ο Akylas έκανε ένα Instagram story, κοινοποιώντας το σχόλιο του Käärijä σημειώνοντας  «πεθαίνω».

Δείτε το σχόλιο 

O Käärijä στηρίζει τον Akyla για τη Eurovision 2026

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής έδειξε με έναν ακόμη τρόπο τον ενθουσιασμό του για το σχόλιο που έλαβε από τον Φινλανδό καλλιτέχνη, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok,  χορεύοντας ξέφερενα σε μία παιδική χαρά, ενώ από πίσω ακούγεται το τραγούδι του. «Εγώ, μετά το σχόλιο του Käärijä» έγραψε.

Δείτε το βίντεο

@akylas__

🫴F E R T O🫴 #chachacha 🫠🫠🫠🫠😭 #eurovisiongr #ferto #akylas #singforgreece

♬ original sound - Akylas
Το 2023, ο Käärijä εκπροσώπησε τη Φινλανδία με το «Cha Cha Cha», κατακτώντας τη δεύτερη θέση με 526 ψήφους, μετά τη Σουηδία που ήταν η νικήτρια.

Ακούστε το «Cha Cha Cha»

Käärijä - Cha Cha Cha (LIVE) | Finland 🇫🇮 | Grand Final | Eurovision 2023
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ

