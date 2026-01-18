Akylas: Τα social media ψηφίζουν το τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν
Ο τραγουδιστής διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό μέσα από το κομμάτι του «Ferto» - Πολύ θετικά τα σχόλια μετά την παρουσίαση του τραγουδιού
Αποθεωτικά είναι τα σχόλια για τον Akyla μετά την παρουσίαση του τραγουδιού του «Ferto», με το οποίο διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.
Ο καλλιτέχνης συγκαταλέγεται στους 28 φιναλίστ που προκρίθηκαν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό.
Ακούστε το «Ferto»
Ανάμεσα στα κομμάτια του πρώτου ημιτελικού, που φαίνεται να ξεχώρισαν από την παρουσίαση, είναι το «Ferto», καθώς τα σχόλια κάτω από το κομμάτι, που δημοσιεύτηκε στο YouTube είναι αποθεωτικά τόσο για τον καλλιτέχνη, όσο και για την επιλογή του κομματιού του. Σημειώνεται, ότι από τα 14 τραγούδια που έχει δημοσιοποιήσει η ΕΡΤ στο YouTube αυτό του Akyla έρχεται μέχρι τώρα πρώτο σε προβολές, φτάνοντας τις 114.000. Ο καλλιτέχνης με ένα πορτοκαλί φόντο, φορώντας μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου φαίνεται πως έπεισε μεγάλη μερίδα του κόσμου, που παρακολουθεί τον μουσικό διαγωνισμό.
Πιο αναλυτικά, τα σχόλια του κοινού για την ώρα είναι ενθουσιώδη, με πολλούς να μιλούν για «διαμαντάκι» και «κομματάρα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το τραγούδι μπορεί ακόμη και να κερδίσει τη Eurovision. Μερικοί ζητούν από την Ελλάδα να τον στείλει στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι «μόνο αυτό ταιριάζει για Eurovision» και πως «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε». Δεν έλειψαν και οι υπερβολικά ενθουσιώδεις αντιδράσεις, όπως ότι «η Eurovision χρειάζεται εκείνον» και ότι «αν γεμίζει έναν χώρο μόνο με ένα μικρόφωνο, φανταστείτε τι θα κάνει στη σκηνή της Βιέννης», αποτυπώνοντας το έντονο κλίμα στήριξης και προσμονής γύρω από τη συμμετοχή του.
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Ανάμεσα στα πρόσωπα στηρίζουν τον καλλιτέχνη είναι και η Έφη Θώδη, καθώς σε βίντεο που έχει αναρτήσει ο Akylas στον λογαριασμό του στο TikTok εμφανίζεται να τραγουδάει το «Ferto» μαζί με την τραγουδίστρια. «Η Έφη το ζήτησε και εγώ θα το φέρω» σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Ακούστε το «Ατελιέ»
Ποιος είναι ο AkylasO Akylas είναι ένας νέος καλλιτέχνης με αυθεντικό ήχο και έντονη σκηνική παρουσία. Έγινε ευρύτερα γνωστός το 2024 με το hit single «Ατελιέ». Είναι αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, σπούδασε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών και εμπλούτισε το performance του με θεατρικά εργαστήρια. Μετά τη μετακόμισή του στην Αθήνα, ξεχώρισε μέσω viral διασκευών στο TikTok.
Ακούστε το «Ατελιέ»
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Akylas στο «Στούντιο 4» στις 14 Ιανουαρίου, είχε περιγράψει το νόημα του κομματιού του, το οποίο μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία, αλλά και για το δικό του ταξίδι προς την επιτυχία.
«Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία»
Πιο συγκεκριμένα, είχε δηλώσει για το «Ferto»: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ''κουνήσει'', αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».
Παράλληλα, εξήγησε ότι το τραγούδι του αποτυπώνει στοιχεία της δικής του διαδρομής: «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν».
