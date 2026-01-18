Akylas: Τα social media ψηφίζουν το τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 - «Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν

Ανάμεσα στα κομμάτια του πρώτου ημιτελικού, που φαίνεται να ξεχώρισαν από την παρουσίαση, είναι το «Ferto», καθώς τα σχόλια κάτω από το κομμάτι, που δημοσιεύτηκε στο YouTube είναι αποθεωτικά τόσο για τον καλλιτέχνη, όσο και για την επιλογή του κομματιού του. Σημειώνεται, ότι από τα 14 τραγούδια που έχει δημοσιοποιήσει η ΕΡΤ στο YouTube αυτό του Akyla έρχεται μέχρι τώρα πρώτο σε προβολές, φτάνοντας τις 114.000. Ο καλλιτέχνης με ένα πορτοκαλί φόντο, φορώντας μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου φαίνεται πως έπεισε μεγάλη μερίδα του κόσμου, που παρακολουθεί τον μουσικό διαγωνισμό.

Πιο αναλυτικά, τα σχόλια του κοινού για την ώρα είναι ενθουσιώδη, με πολλούς να μιλούν για «

» και «

», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το τραγούδι μπορεί ακόμη και να κερδίσει τη Eurovision. Μερικοί ζητούν από την Ελλάδα να τον στείλει στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι «

» και πως «

». Δεν έλειψαν και οι υπερβολικά ενθουσιώδεις αντιδράσεις, όπως ότι «

» και ότι «

», αποτυπώνοντας το έντονο κλίμα στήριξης και προσμονής γύρω από τη συμμετοχή του.

Ποιος είναι ο Akylas