Βίκυ Κάβουρα για τη μητρότητα: Γνώρισα ξανά τον εαυτό μου, από κορίτσι έγινα γυναίκα
Η κόρη μου με κάνει πιο καλό άνθρωπο, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα μοιράστηκε η Βίκυ Κάβουρα, η οποία έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί πριν από περίπου δύο χρόνια. Η ηθοποιός ανέφερε πως η έλευση της κόρης της τη βοήθησε να γνωρίσει εκ νέου τον εαυτό της, αφού από κορίτσι έγινε γυναίκα.
«Αρχικά, ξαναγνώρισα τον εαυτό μου. Από κορίτσι έγινα γυναίκα. Το ότι είναι κορίτσι και έχουμε κάποιες κινήσεις και αντιδράσεις ίδιες μου φαίνεται υπέροχο. Με κάνει να σκέφτομαι και τον εαυτό μου παιδί και να με ξαναγαπώ ως παιδί. Οπότε όλο αυτό γιατρεύει και τραύματα του παρελθόντος. Με κάνει πιο καλό άνθρωπο. Είμαι πιο υπομονετική με όλους, αγαπώ περισσότερο τον κόσμο και καταλαβαίνω καλύτερα της γυναίκες. Όχι μόνο τις μαμάδες. Όλες τις γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στην εφημερίδα OnTime.
Παράλληλα, από τη στιγμή που έγινε μητέρα είδε από μία διαφορετική οπτική την αγάπη. Όπως σημείωσε: «Το πώς βλέπω και νιώθω την αγάπη. Θεωρώ ότι η αγάπη που παίρνω από τη μικρή είναι η μόνη που δεν μπορώ να αμφισβητήσω. Είναι ένα μικρό πλάσμα που με κοιτάει στα μάτια. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις πόσο μεγάλη είναι η αγάπη που παίρνει η μάνα από το παιδί της και αντιστρόφως. Η Ματθίλδη – Ραφαηλία είναι η ζωή μου όλη».
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μοιράστηκε ότι από πολύ μικρή ονειρευόταν να γίνει μητέρα. «Ναι, ήθελα από πολύ μικρή να κάνω οικογένεια, αλλά όχι εμμονικά. Περνούσαν τα χρόνια κι έλεγα: “Όταν έρθει, ξέρει ο Θεός πότε θα το φέρει”. Το είχα αφήσει στο χέρι του Θεού. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν προετοιμάζουμε το έδαφος και το αφήνουμε μόνο στον Θεό».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
