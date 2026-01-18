Βίκυ Κάβουρα: Όταν ήμουν έγκυος, έπαιζα και έπαθα αιμορραγία πάνω στη σκηνή, τελείωσα και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο
Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει, δήλωσε η ηθοποιός
Την πιο δύσκολη στιγμή που έχει ζήσει κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης, περιέγραψε η Βίκυ Κάβουρα, αναφέροντας ότι την περίοδο που ήταν έγκυος, έπαθε αιμορραγία πάνω στη σκηνή.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε σε μία από τις πιο έντονες στιγμές που έχει ζήσει, κατά το 2024, όταν κυοφορούσε την κόρη της. Όπως εξήγησε, μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, ενώ ένιωθε έντονο φόβο.
Σε συνέντευξή της στην «On Time Σαββατοκύριακο», σε ερώτηση για την πιο δύσκολη στιγμή της πάνω στη σκηνή, η ηθοποιός απάντησε: «Όταν ήμουν έγκυος, έπαιζα και έπαθα αιμορραγία πάνω στη σκηνή. Τελείωσα την παράσταση και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει. Φοβήθηκα πολύ. Όμως, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Είναι κι αυτό μέσα στα θαύματα που έχω βιώσει, είμαι σίγουρη».
Η Βίκυ Κάβουρα έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Μάιο του 2024, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη, που απέκτησε με τον Γιώργο Τζαβέλλα.
