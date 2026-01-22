Η Μέγκαν Τρέινορ απέκτησε το τρίτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας

τραγουδίστρια του «Made You Look»

Το τρίτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας απέκτησε ηανακοίνωσε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου μέσω Instagram ότι εκείνη και ο σύζυγός της, Ντάριλ Σαμπάρα έγιναν γονείς για τρίτη φορά, αποκαλύπτοντας πως η κόρη τους γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2026.«18 Ιανουαρίου 2026», έγραψε ησε ανάρτησή της με φωτογραφίες με το νεογέννητο. «Η μικρή μας κόρη, Μίκι Μουν Τρέινορ, ήρθε επιτέλους στον κόσμο χάρη στην απίστευτη, υπερηρωίδα παρένθετη μητέρα».Η 32χρονη καλλιτέχνιδα πρόσθεσε: «Είμαστε αιώνια ευγνώμονες σε όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις ομάδες που έκαναν αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Είχαμε ατελείωτες συζητήσεις με τους γιατρούς μας σε αυτό το ταξίδι και αυτή ήταν η πιο ασφαλής επιλογή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε την οικογένειά μας».Η ίδια συνέχισε σημειώνοντας: «Είμαστε τρελά ερωτευμένοι με αυτό το πολύτιμο κορίτσι», αποκαλύπτοντας ότι και οι γιοι της είναι επίσης «ενθουσιασμένοι». «Μάλιστα, εκείνοι διάλεξαν και το δεύτερο όνομά της», ανέφερε, προσθέτοντας: «Θα απολαύσουμε τώρα τον χρόνο μας ως οικογένεια. Σας αγαπάμε όλους».Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία, στην οποία κρατά αγκαλιά το νεογέννητο. Σε άλλη εικόνα, οι δύο γιοι της κοιτούν τη μικρή τους αδερφή, ενώ σε τρίτη εικόνα, η Τρέινορ με δάκρυα στα μάτια και ο Σαμπάρα χαμογελούν σε μια οικογενειακή σέλφι με τη Μίκι Μουν.Η Μέγκαν Τρέινορ και ο πρωταγωνιστής του «Spy Kids» Ντάριλ Σαμπάρα παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ η τραγουδίστρια έχει δηλώσει ότι ονειρεύεται να αποκτήσει τέσσερα παιδιά. «Αυτό είναι το όνειρό μου», είχε πει στο περιοδικό People το 2022, λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. «Είμαι στα μισά». Αργότερα την ίδια χρονιά είχε επαναλάβει ότι στόχος της ήταν «να μείνει έγκυος» το 2023.