Γιάννης Γιοκαρίνης για την εξάρτησή του από το αλκοόλ: Ένιωσα ότι έπιασα πάτο, με βοήθησε η γυναίκα μου
Εκείνη μου έδωσε να καταλάβω ότι είμαι εξαρτημένος, εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής
Πάτο ένιωσε να πιάνει ο Γιάννης Γιοκαρίνης εξαιτίας της εξάρτησής του με το αλκοόλ. Ο τραγουδιστής δήλωσε πως η σύζυγός του, Σοφία Μιχαλοπούλου, ήταν εκείνη που τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι είναι εξαρτημένος, αφού ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε πρόβλημα. Με τη βοήθειά της, πρόσθεσε, βρήκε τη δύναμη να απευθυνθεί σε ειδικούς και να ενταχθεί σε προγράμματα απεξάρτησης.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, ο Γιάννης Γιοκαρίνης είπε αρχικά: «Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την εξάρτηση. Ποιος εξαρτημένος το παραδέχεται; Κανένας. Όταν καταλάβει ότι είναι εξαρτημένος, τότε ξεπερνά το πρόβλημα. Οφείλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου, γιατί αυτή μου έδωσε να καταλάβω ότι είμαι εξαρτημένος. Έλεγα ότι το ελέγχω, αυτό το παραμύθι που έχουν όλοι οι εξαρτημένοι. Το πείσμα της με έπεισε να την ακούσω. Από παιδί ήμουν εξαρτημένος, θυμάμαι πέντε χρονών έκλεβα την κανάτα που έπιναν οι δικοί μου, έπινα κι εγώ. Απ’ τα 15 και μετά το χρειαζόμουν κάθε βράδυ».
Ο τραγουδιστής ένιωσε να πιάνει πάτο. Με τη βοήθεια της γυναίκας του όμως μπόρεσε να απομακρυνθεί από το αλκοόλ. «Πέρασαν βράδια σε χώρους που έπαιζα και δεν θυμάμαι τι γινόταν ή πώς πήγα σπίτι με το αυτοκίνητο μόνος μου, ήταν εγκληματικό αυτό. Ο Θεός με βοηθούσε. Ένιωσα να πιάνω πάτο. Με βοήθησε η γυναίκα μου να πάω σε ειδικούς και σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Αυτοί μου επιβεβαίωσαν το πρόβλημά μου. 15 χρόνια το παλεύω, αλλά συνέχεια σκοντάφτω. Δεν έχει σημασία αν είναι μια γουλιά ή δύο. Τώρα είμαι πεντακάθαρος εδώ και έξι μήνες», πρόσθεσε.
Ο Γιάννης Γιοκαρίνης τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τη σύλληψή του μετά την καταγγελία σε βάρος του από τη γυναίκα του για ενδοοικογενειακή βία. Ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι τα μέσα παρουσίασαν το συμβάν με τρόπο που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήταν υπερβολικό αυτό. Δεν ισχύει όπως ήταν, τα ΜΜΕ το έκαναν. Υπήρχε καταγγελία για εκφοβισμό, αλλά έβγαλαν ότι την κρέμασα, αν είναι δυνατόν. Έφταιγα γιατί φώναξα. Όταν έπινα άλλαζα. Το αλκοόλ σε αγριεύει και κάνει τον άλλον να φοβάται. Δεν γινόμουν βίαιος όμως και δεν το συζητώ πως ζήτησα συγγνώμη».
Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στη σχέση του με τη σύζυγό του. «Με βοηθάει και στη μουσική, τη βοηθάω στο στιχούργημα που φτιάχνει. Αν δεν υπάρχει αγάπη δεν γίνεται τίποτα», κατέληξε.
Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στη σχέση του με τη σύζυγό του. «Με βοηθάει και στη μουσική, τη βοηθάω στο στιχούργημα που φτιάχνει. Αν δεν υπάρχει αγάπη δεν γίνεται τίποτα», κατέληξε.
