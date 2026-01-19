Η Έφη Παπαθεοδώρου αποκάλυψε ποια είχε προταθεί αρχικά για τον ρόλο της Θεοπούλας στο «Παρά Πέντε»
Ειδικά για αυτόν τον ρόλο είχε προτείνει η Ειρήνη Κουμαριανού να είμαι εγώ, τόνισε η ηθοποιός
Για το «Παρά Πέντε» μίλησε η Έφη Παπαθεοδώρου στην τελευταία της συνέντευξη και αποκάλυψε ποια ηθοποιός είχε προταθεί αρχικά για τον ρόλο της Θεοπούλας που υποδύθηκε η ίδια.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ανέφερε πως η Ειρήνη Κουμαριανού ήταν εκείνη που την πρότεινε για να παίξει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, ενώ αρχικά είχε προταθεί η Δέσποινα Στυλιανοπούλου.
Η Έφη Παπαθεοδώρου είπε χαρακτηριστικά: «Το Παρά Πέντε στην αρχή το απορρίψανε. Ειδικά για αυτόν τον ρόλο, είχε προτείνει η Ειρήνη Κουμαριανού να είμαι εγώ, γιατί ήταν και άλλοι υποψήφιοι. Είχαν προτείνει τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου για τον ρόλο της Θεοπούλας. Νομίζω δεν την πήραν γιατί είχε ήδη κάνει άλλα πράγματα και επέμενε η Ειρήνη για εμένα, αλλά δεν νομίζω ότι θα το έβγαζε έτσι. Αλλά ήταν πολύ σπουδαία ηθοποιός».
Και στη συνέχεια η ηθοποιός ανέφερε πως της είναι δύσκολο να βλέπει τις επαναλήψεις επειδή έχει φύγει από τη ζωή η Ειρήνη Κουμαριανού: «Δεν μπορώ να το δω το Παρά Πέντε γιατί μου λείπει η Ειρήνη. Και τώρα που το έβλεπα, κοίταξε να δεις και η Ειρήνη ήταν αδικημένη. Είχε κάνει τόσα πράγματα και αναγνωρίστηκε μέσω της σειράς», εξήγησε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε για την καριέρα της: «Μου ήρθαν πολύ δύσκολα τα πράγματα στο θέατρο. Δεν είχα γνωριμίες, μετά έφυγα έξω, με το ζόρι. Δεν τους πρόφτασα τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Μόνο τη Λαμπέτη και τον Χορν. Είχα την τύχη να τους συναντήσω, όσο ήταν ζευγάρι».
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον λόγο που επέλεξε να μην κάνει οικογένεια: «Είχα την τύχη να έχω γνωριμίες πολύ ωραίες. Ήμουν λίγο μυστήρια με τους έρωτες και άτυχη. Δεν μετάνιωσα που δεν έκανα οικογένεια γιατί εκ των υστέρων βλέπω ότι δεν θα γινόταν. Ίσως απώθησα κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Όταν είσαι 20 και 30 χρονών λειτουργεί αλλιώς το μυαλό σου».
Δείτε το βίντεο
