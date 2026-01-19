Η Έφη Παπαθεοδώρου αποκάλυψε ποια είχε προταθεί αρχικά για τον ρόλο της Θεοπούλας στο «Παρά Πέντε»

Η Έφη Παπαθεοδώρου είπε χαρακτηριστικά: «Το Παρά Πέντε στην αρχή το απορρίψανε. Ειδικά για αυτόν τον ρόλο, είχε προτείνει η Ειρήνη Κουμαριανού να είμαι εγώ, γιατί ήταν και άλλοι υποψήφιοι. Είχαν προτείνει τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου για τον ρόλο της Θεοπούλας. Νομίζω δεν την πήραν γιατί είχε ήδη κάνει άλλα πράγματα και επέμενε η Ειρήνη για εμένα, αλλά δεν νομίζω ότι θα το έβγαζε έτσι. Αλλά ήταν πολύ σπουδαία ηθοποιός».





Και στη συνέχεια η ηθοποιός ανέφερε πως της είναι δύσκολο να βλέπει τις επαναλήψεις επειδή έχει φύγει από τη ζωή η Ειρήνη Κουμαριανού: «Δεν μπορώ να το δω το Παρά Πέντε γιατί μου λείπει η Ειρήνη. Και τώρα που το έβλεπα, κοίταξε να δεις και η Ειρήνη ήταν αδικημένη. Είχε κάνει τόσα πράγματα και αναγνωρίστηκε μέσω της σειράς», εξήγησε.