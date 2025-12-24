ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

GALA
Συγκίνησε η Έφη Παπαθεοδώρου στο reunion του Παρά Πέντε: Υπάρχει θλίψη μέσα μου, έχω χάσει τη Σόφη

Χάρη στη Σόφη που δεν είναι μαζί μας, ήρθα στο Παρά Πέντε, δήλωσε η ηθοποιός για την Ειρήνη Κουμαριανού

Ιωάννα Μαρίνου
Συγκίνηση προκάλεσε η Έφη Παπαθεοδώρου αναφερόμενη στην Ειρήνη Κουμαριανού στο reunion του «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» εκφράζοντας τη θλίψη της στο επετειακό επεισόδιο της σειράς για την απώλεια της εκλιπούσας ηθοποιού.

Το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στο σίριαλ εμφανίστηκαν στο σόου που διοργανώθηκε για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρεμιέρα του «Παρά Πέντε». Όταν μάλιστα εμφανίστηκε στο πλατό η Έφη Παπαθεοδώρου που υποδυόταν τη «Θεοπούλα» μίλησε για την απώλεια της Ειρήνης Κουμαριανού, της «γιαγιάς του Σπύρου, Σόφης» η οποία έφυγε από τη ζωή το 2013.

Συγκριμένα δήλωσε προκαλώντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων ήταν και η εγγονή και η κόρη της Ειρήνης Κουμαριανού: «Υπάρχει και μία θλίψη μέσα μου γιατί έχω χάσει τη Σόφη, χάρη στη Σόφη, που δεν είναι μαζί μας, ήρθα στο "Παρά Πέντε". Αλλά όπως μου λέει και η κόρη της, από κάπου ψηλά μας βλέπει και χαίρεται».

Δείτε το βίντεο


Έπειτα, η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε για την επιτυχία του «Παρά Πέντε»: «Αυτό που συμβαίνει με το Παρά Πέντε είναι μοναδικό. Ό,τι πιο ωραίο μπορούσε να δώσει η ζωή στους καλλιτέχνες και στους ανθρώπους. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα γίνει αυτό. Να σκεφτείτε, όταν παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο ήμουν στη Ρόδο για μια ξένη ταινία και βλέπω τη σειρά και λέω: “Το χάλι μου έχω”. Με παίρνει ο Γιώργος και μου λέει: “Κυρία Έφη, θρίαμβος. Λέω, “χάλια είμαι”. “Είστε καλά μου λέει;”».

Η Ειρήνη Κουμαριανού και η Έφη Παπαθεοδώρου στον ρόλο της «Σόφης» και της «Θεοπούλας»


Στη συνέχεια, προβλήθηκε ένα αφιερωματικό βίντεο με τους ανθρώπους που εργάστηκαν για τη σειρά και δεν είναι πια στη ζωή.

