Απόψε η πρεμιέρα του MasterChef 10

Η πρεμιέρα τουΤο MasterChef, ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, που προβάλλεται σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει στο Star με τον 10ο εορταστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας.Η επετειακή χρονιά φέρνει ξανά στις οθόνες τις ανατρεπτικές audition, που επιστρέφουν με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή.Μόνο όσοι εξασφαλίσουν δυο «ναι» από τους τρεις κριτές, Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, θα περάσουν στην επόμενη φάση.Η αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς, ξεκινά. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και φιλοδοξίες, μπαίνουν στην κουζίνα, διεκδικώντας μια θέση στον μαγειρικό διαγωνισμό.Οι τρεις κριτές επιστρέφουν στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που θα αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ.Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης. Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι.Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών». Μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας.