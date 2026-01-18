Απόψε η πρεμιέρα του MasterChef 10
Απόψε η πρεμιέρα του MasterChef 10
O τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής επιστρέφει με τον 10ο εορταστικό, επετειακό κύκλο
Η πρεμιέρα του MasterChef 10 έρχεται σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00 με του σεφ, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη, και Λεωνίδα Κουτσόπουλο.
Το MasterChef, ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, που προβάλλεται σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει στο Star με τον 10ο εορταστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας.
Η επετειακή χρονιά φέρνει ξανά στις οθόνες τις ανατρεπτικές audition, που επιστρέφουν με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή.
Δείτε το τρέιλερ
Μόνο όσοι εξασφαλίσουν δυο «ναι» από τους τρεις κριτές, Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, θα περάσουν στην επόμενη φάση.
Η αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς, ξεκινά. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και φιλοδοξίες, μπαίνουν στην κουζίνα, διεκδικώντας μια θέση στον μαγειρικό διαγωνισμό.
Οι τρεις κριτές επιστρέφουν στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που θα αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ.
Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης. Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού. Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι.
Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών». Μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας.
Τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. Ένας μόνο θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα.
Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€. Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του τεστ δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές.
