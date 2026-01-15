Η χιουμοριστική ανάρτηση των κριτών του MasterChef για την πρεμιέρα
Η χιουμοριστική ανάρτηση των κριτών του MasterChef για την πρεμιέρα
Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Πάνος Ιωαννίδης πόζαραν με μάσκες ομορφιάς και eye patches
Μία χιουμοριστική ανάρτηση έκαναν οι κριτές του MasterChef για την πρεμιέρα.
Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου μία φωτογραφία μαζί με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον Πάνο Ιωαννίδη και στη λεζάντα έγραψε: «Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα».
Οι τρεις άντρες πόζαραν με μάσκες ομορφιάς και eye patches κάτω από τα μάτια, με τα παιχνίδια των παιδιών τους να βρίσκονται μπροστά τους και με αυτό τον τρόπο θέλησαν να υπενθυμίσουν την επιστροφή του διαγωνισμού μαγειρικής στην τηλεόραση.
Δείτε την ανάρτηση
Ο δέκατος κύκλος του MasterChef κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Star, στις 21:00 το βράδυ, με νέα πρόσωπα και δοκιμασίες που θα αναδείξουν τον μεγάλο νικητή που θα κερδίσει το έπαθλο των 100.000 ευρώ.
Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου μία φωτογραφία μαζί με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον Πάνο Ιωαννίδη και στη λεζάντα έγραψε: «Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα».
Οι τρεις άντρες πόζαραν με μάσκες ομορφιάς και eye patches κάτω από τα μάτια, με τα παιχνίδια των παιδιών τους να βρίσκονται μπροστά τους και με αυτό τον τρόπο θέλησαν να υπενθυμίσουν την επιστροφή του διαγωνισμού μαγειρικής στην τηλεόραση.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο δέκατος κύκλος του MasterChef κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Star, στις 21:00 το βράδυ, με νέα πρόσωπα και δοκιμασίες που θα αναδείξουν τον μεγάλο νικητή που θα κερδίσει το έπαθλο των 100.000 ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα