MasterChef: Ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής
Κώστας Μπίγαλης Master Chef MasterChef

Πάμε για το έπαθλο, στοχεύω ψηλά, δήλωσε ο Μάριος Άγγελος Μπίγαλης

Τις δυνάμεις του στο MasterChef αποφάσισε να δοκιμάσει ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη. Ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής επιστρέφει για δέκατη χρονιά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ο Μάριος Άγγελος Μπίγαλης είναι ένας από τους υποψήφιους που στοχεύουν στο έπαθλο.  Μάλιστα πήγε στην οντισιόν, έχοντας στο πλευρό τον θείο του, ενώ δήλωσε σίγουρος για τον εαυτό του.

«Είμαι ο Μάριος Άγγελος Μπίγαλης και έχω έρθει εδώ πέρα να διαγωνιστώ στο MasterChef. Πάμε για το έπαθλο, στοχεύω ψηλά. Έχω έρθει σίγουρος, πιστεύω να το δουν αυτό οι κριτές», είπε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Με τη σειρά του ο τραγουδιστής τόνισε πόσο δεμένος είναι με τον ανιψιό του. «Είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένος μαζί του γιατί έχει μεγαλώσει μαζί μου. Δεν μου το είχε πει ότι θα δηλώσει συμμετοχή. Γι' αυτό και ήρθα, του είπα ''καλά δεν μου το είπες;''. Απλώς για να έρθω για συμπαράσταση. Κάθε διαγωνιζόμενος θέλει και την οικογένειά του. Είναι μια οικογενειακή στιγμή αυτή», ανέφερε.

