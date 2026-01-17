Τζένιφερ Γκάρνερ: Επέζησα... από την εμμονή του Μπεν Άφλεκ με τη Μπιγιονσέ και το Halo
Τζένιφερ Γκάρνερ: Επέζησα... από την εμμονή του Μπεν Άφλεκ με τη Μπιγιονσέ και το Halo
Η ηθοποιός θυμάται με χιούμορ την περίοδο που ο πρώην σύζυγός της άκουγε το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά, την ώρα που εκείνη μεγάλωνε τα παιδιά τους
Η Τζένιφερ Γκάρνερ μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία από την κοινή της ζωή με τον Μπεν Άφλεκ, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε μια ολόκληρη περίοδο «επιβίωσης» εξαιτίας της εμμονής του με το τραγούδι Halo της Μπιγιονσέ.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε σε βιβλιοπωλείο στο Λος Άντζελες, στο πλευρό της συγγραφέα Λόρα Ντέιβ, και σε μια χαλαρή συζήτηση με το κοινό θυμήθηκε μια ιδιαίτερη συνήθεια του πρώην συζύγου της, Μπεν Άφλεκ: να ακούει το ίδιο τραγούδι ασταμάτητα όσο δουλεύει.
«Το κάνετε κι εσείς αυτό; Να ακούτε ένα τραγούδι ξανά και ξανά; Θέλω απλώς να σας πω κάτι: εγώ το έχω βιώσει αυτό», είπε αστειευόμενη. Και στη συνέχεια αποκάλυψε το παράδειγμα που της έχει μείνει αξέχαστο.
Την περίοδο που ο Άφλεκ γύριζε την ταινία The Town στη Μασαχουσέτη, εκείνη ζούσε μαζί του σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Κέιμπριτζ, έχοντας ένα βρέφος τριών μηνών και ένα παιδί τριών ετών. Το soundtrack της καθημερινότητάς τους; Το Halo της Μπιγιονσέ.
«Άκουγε το Halo ξανά και ξανά. Κι εγώ θήλαζα», είπε γελώντας, περιγράφοντας τη χαρακτηριστική «Halo phase» του Άφλεκ. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2009 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, φαίνεται πως έγινε η μόνιμη μουσική υπόκρουση της δημιουργικής του διαδικασίας.
Ο ίδιος ο Άφλεκ έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι δουλεύει καλύτερα ακούγοντας μουσική. Σε συνέντευξή του στις Χρυσές Σφαίρες το 2016, είχε εξηγήσει ότι βρίσκει τη διαδικασία ιδιαίτερα βοηθητική και δημιουργική.
Η Γκάρνερ και ο Άφλεκ ήταν παντρεμένοι από το 2005 έως το 2015 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ. Παρά το διαζύγιο, οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις, με κοινή προτεραιότητα τα παιδιά τους.
Το χαλαρό στιγμιότυπο στο βιβλιοπωλείο ήρθε λίγες ημέρες μετά δημοσιεύματα που ήθελαν την Γκάρνερ και τη Τζένιφερ Λόπεζ, επίσης πρώην σύζυγο του Άφλεκ, να αποφεύγουν κοινές εμφανίσεις σε βραβεία. Πηγές πάντως ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει καμία ένταση, με τις δύο γυναίκες να διατηρούν πολιτισμένες σχέσεις και να αποφεύγουν απλώς τη δημοσιότητα για χάρη των παιδιών.
Την ίδια εβδομάδα, ο Άφλεκ εμφανίστηκε στο The Today Show μαζί με τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του Ματ Ντέιμον, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν πειράγματα για καθυστερήσεις, ακαταστασία και… παλιά παράπονα.
Από το Good Will Hunting μέχρι σήμερα, η φιλία τους παραμένει ακέραιη – ακόμη κι αν, όπως φαίνεται, ο Άφλεκ εξακολουθεί να φτάνει (σχεδόν πάντα) αργοπορημένος.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε σε βιβλιοπωλείο στο Λος Άντζελες, στο πλευρό της συγγραφέα Λόρα Ντέιβ, και σε μια χαλαρή συζήτηση με το κοινό θυμήθηκε μια ιδιαίτερη συνήθεια του πρώην συζύγου της, Μπεν Άφλεκ: να ακούει το ίδιο τραγούδι ασταμάτητα όσο δουλεύει.
«Το κάνετε κι εσείς αυτό; Να ακούτε ένα τραγούδι ξανά και ξανά; Θέλω απλώς να σας πω κάτι: εγώ το έχω βιώσει αυτό», είπε αστειευόμενη. Και στη συνέχεια αποκάλυψε το παράδειγμα που της έχει μείνει αξέχαστο.
Την περίοδο που ο Άφλεκ γύριζε την ταινία The Town στη Μασαχουσέτη, εκείνη ζούσε μαζί του σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Κέιμπριτζ, έχοντας ένα βρέφος τριών μηνών και ένα παιδί τριών ετών. Το soundtrack της καθημερινότητάς τους; Το Halo της Μπιγιονσέ.
«Άκουγε το Halo ξανά και ξανά. Κι εγώ θήλαζα», είπε γελώντας, περιγράφοντας τη χαρακτηριστική «Halo phase» του Άφλεκ. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2009 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, φαίνεται πως έγινε η μόνιμη μουσική υπόκρουση της δημιουργικής του διαδικασίας.
Ο ίδιος ο Άφλεκ έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι δουλεύει καλύτερα ακούγοντας μουσική. Σε συνέντευξή του στις Χρυσές Σφαίρες το 2016, είχε εξηγήσει ότι βρίσκει τη διαδικασία ιδιαίτερα βοηθητική και δημιουργική.
Η Γκάρνερ και ο Άφλεκ ήταν παντρεμένοι από το 2005 έως το 2015 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ. Παρά το διαζύγιο, οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις, με κοινή προτεραιότητα τα παιδιά τους.
Το χαλαρό στιγμιότυπο στο βιβλιοπωλείο ήρθε λίγες ημέρες μετά δημοσιεύματα που ήθελαν την Γκάρνερ και τη Τζένιφερ Λόπεζ, επίσης πρώην σύζυγο του Άφλεκ, να αποφεύγουν κοινές εμφανίσεις σε βραβεία. Πηγές πάντως ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει καμία ένταση, με τις δύο γυναίκες να διατηρούν πολιτισμένες σχέσεις και να αποφεύγουν απλώς τη δημοσιότητα για χάρη των παιδιών.
Την ίδια εβδομάδα, ο Άφλεκ εμφανίστηκε στο The Today Show μαζί με τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του Ματ Ντέιμον, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν πειράγματα για καθυστερήσεις, ακαταστασία και… παλιά παράπονα.
Από το Good Will Hunting μέχρι σήμερα, η φιλία τους παραμένει ακέραιη – ακόμη κι αν, όπως φαίνεται, ο Άφλεκ εξακολουθεί να φτάνει (σχεδόν πάντα) αργοπορημένος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα