Τζένιφερ Γκάρνερ: Επέζησα... από την εμμονή του Μπεν Άφλεκ με τη Μπιγιονσέ και το Halo

Η ηθοποιός θυμάται με χιούμορ την περίοδο που ο πρώην σύζυγός της άκουγε το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά, την ώρα που εκείνη μεγάλωνε τα παιδιά τους