Μπεν Άφλεκ για τα παιδιά που απέκτησε με την Τζένιφερ Γκάρνερ: Ελπίζω να μη σπαταλήσουν τη ζωή τους στην υποκριτική

Ο Μπεν Άφλεκ υπήρξε παντρεμένος με την Τζένιφερ Γκάρνερ από το 2005 μέχρι και το 2018. Οι δυο τους απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, τη Βάιολετ που είναι 20 ετών, τη Σεραφίνα που είναι 17 ετών και τον Σάμιουελ, ο οποίος είναι 13 ετών.





Για τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησε ο Μπεν Άφλεκ , επισημαίνοντας πως δεν θα τα έσπρωχνε να ακολουθήσουν τα βήματά του στον χώρο της υποκριτικής και πως ελπίζει να μην σπαταλήσουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο.Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο E! News κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πρεμιέρα της ταινίας The Rip, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, και απάντησε πώς θα αισθανόταν εάν τα παιδιά του γίνουν ηθοποιοί στο μέλλον.Ο Μπεν Άφλεκ, αρχικά, ανέφερε: «Όταν έχεις δημόσια ζωή, αυτό μεταφέρεται και στα παιδιά σου, και είναι κάτι περίπλοκο. Αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι να τους δώσουμε χώρο για να καταλάβουν τι θέλουν να κάνουν» και έπειτα τόνισε: «Δεν θα τα έσπρωχνα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πανέξυπνα, υπέροχα, αξιαγάπητα, τα αγαπάμε και είμαστε περήφανοι γι’ αυτά», για να καταλήξει γύρω από το θέμα αυτό, με χιούμορ: «Και ελπίζουμε να μη σπαταλήσουν τη ζωή τους στην υποκριτική».Ο ηθοποιός, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για την ανατροφή των παιδιών του, τονίζοντας πως διαφέρει σημαντικά από τη δική του: «Κατά κάποιον τρόπο, ήταν ευλογία η ανωνυμία, οι δυσκολίες, το σημείο από όπου ξεκινήσαμε, που ήταν κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά», σημείωσε.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock