Μπεν Άφλεκ για τα παιδιά που απέκτησε με την Τζένιφερ Γκάρνερ: Ελπίζω να μη σπαταλήσουν τη ζωή τους στην υποκριτική
GALA
Μπεν Άφλεκ Τζένιφερ Γκάρνερ Παιδιά

Μπεν Άφλεκ για τα παιδιά που απέκτησε με την Τζένιφερ Γκάρνερ: Ελπίζω να μη σπαταλήσουν τη ζωή τους στην υποκριτική

Δεν θα τα έσπρωχνα προς αυτή την κατεύθυνση, είπε ο ηθοποιός

Μπεν Άφλεκ για τα παιδιά που απέκτησε με την Τζένιφερ Γκάρνερ: Ελπίζω να μη σπαταλήσουν τη ζωή τους στην υποκριτική
Στέλλα Μούτσιου
Για τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησε ο Μπεν Άφλεκ, επισημαίνοντας πως δεν θα τα έσπρωχνε να ακολουθήσουν τα βήματά του στον χώρο της υποκριτικής και πως ελπίζει να μην σπαταλήσουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο E! News κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πρεμιέρα της ταινίας The Rip, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, και απάντησε πώς θα αισθανόταν εάν τα παιδιά του γίνουν ηθοποιοί στο μέλλον.

Ο Μπεν Άφλεκ, αρχικά, ανέφερε: «Όταν έχεις δημόσια ζωή, αυτό μεταφέρεται και στα παιδιά σου, και είναι κάτι περίπλοκο. Αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι να τους δώσουμε χώρο για να καταλάβουν τι θέλουν να κάνουν» και έπειτα τόνισε: «Δεν θα τα έσπρωχνα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πανέξυπνα, υπέροχα, αξιαγάπητα, τα αγαπάμε και είμαστε περήφανοι γι’ αυτά», για να καταλήξει γύρω από το θέμα αυτό, με χιούμορ: «Και ελπίζουμε να μη σπαταλήσουν τη ζωή τους στην υποκριτική».



Ο ηθοποιός, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για την ανατροφή των παιδιών του, τονίζοντας πως διαφέρει σημαντικά από τη δική του: «Κατά κάποιον τρόπο, ήταν ευλογία η ανωνυμία, οι δυσκολίες, το σημείο από όπου ξεκινήσαμε, που ήταν κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά», σημείωσε.

Ο Μπεν Άφλεκ υπήρξε παντρεμένος με την Τζένιφερ Γκάρνερ από το 2005 μέχρι και το 2018. Οι δυο τους απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, τη Βάιολετ που είναι 20 ετών, τη Σεραφίνα που είναι 17 ετών και τον Σάμιουελ, ο οποίος είναι 13 ετών.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης