Μπεν Άφλεκ για τη στήριξη του Ματ Ντέιμον στα διαζύγιά του και στον εθισμό του με το αλκοόλ: Σημαίνει πολλά για εμένα
Ο ηθοποιός αναγνώρισε δημόσια τη στήριξη του Ντέιμον στις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του
Για τη μακροχρόνια φιλία του με τον Μπεν Άφλεκ και τη στήριξη που του παρείχε κατά τη διάρκεια των προσωπικών του δυσκολιών μίλησε ο Ματ Ντέιμον, με αφορμή την κοινή τους εμφάνιση στην εκπομπή «The Howard Stern Show».
Οι δύο φίλοι και συνάδελφοι εμφανίστηκαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Άφλεκ αναφέρθηκε σε μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία, όπως είπε, «έπινα υπερβολικά», ενώ έγινε λόγος και για τα δύο του διαζύγια και τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.
Ο παρουσιαστής απευθύνθηκε στον Ντέιμον ρωτώντας τον αν στάθηκε δίπλα στον φίλο του σε εκείνες τις φάσεις, με τον ηθοποιό να απαντά: «Ήμουν εκεί για όλα αυτά». Ο Άφλεκ, από την πλευρά του, σχολίασε τη στάση του Ντέιμον λέγοντας: «Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο ένας αληθινός φίλος».
Οι δύο ηθοποιοί είναι παιδικοί φίλοι που μεγάλωσαν μαζί στη Βοστώνη, με τον Στερν να χαρακτηρίζει τη σχέση τους «ένα υπέροχο ειδύλλιο» και «αληθινή αγάπη». Ο Άφλεκ συμφώνησε, σημειώνοντας: «Είναι σίγουρα αγάπη», προσθέτοντας ότι αυτό ακριβώς πραγματεύεται και η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία τους «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ». «Ειδικά όταν είσαι νέος, οι πολύ έντονες σχέσεις αγάπης που έχεις με άλλους νέους άντρες, με τους οποίους είσαι πραγματικά δεμένος και μεγαλώσατε μαζί, πολλές φορές είναι σχέσεις ζωής», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτές οι φιλίες συχνά διαμορφώνουν την ταυτότητα κάποιου από τα σχολικά του χρόνια.
Μιλώντας για τις παράλληλες πορείες τους στο Χόλιγουντ, ο Ντέιμον είπε: «Κερδίσαμε το λαχείο. Και το κερδίσαμε μαζί», με τον Άφλεκ να συμπληρώνει ότι η φιλία τους, τους βοήθησε να παραμείνουν «σώφρονες» μέσα στη βιομηχανία. «Το να γίνεσαι διάσημος και επιτυχημένος περίπου την ίδια περίοδο, σήμαινε ότι είχες κάποιον να απευθυνθείς και να πεις: “Αυτό είναι τρελό ή μου φαίνεται;” ή να ακούσεις “τι κάνεις, φίλε;”», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ματ Ντέιμον έχει εκφράσει και στο παρελθόν τη συμπαράστασή του στον Άφλεκ, δηλώνοντας τον Αύγουστο του 2024 στο «Radio Times Podcast» ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί «να ζει κανείς υπό τέτοιο επίπεδο δημόσιας κριτικής». Ο Μπεν Άφλεκ έχει περάσει δύο ιδιαίτερα προβεβλημένα διαζύγια, το πρώτο με την Τζένιφερ Γκάρνερ το 2015 και το δεύτερο με την Τζένιφερ Λόπεζ το 2025.
How Matt Damon helped Ben Affleck through troubling divorces, alcohol addiction https://t.co/aSTRkh7h0b pic.twitter.com/HsEikw6noj— Page Six (@PageSix) January 12, 2026
