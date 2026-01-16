Δάφνη Καραβοκύρη: Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου, απομακρύνθηκε στην τρυφερότερη ηλικία μου
Στην πολυετή απουσία της μητέρας της από τη ζωή της αναφέρθηκε η Δάφνη Καραβοκύρη, τονίζοντας ότι απομακρύνθηκε σε μία ευαίσθητη για εκείνη περίοδο, στην ηλικία των 14.
Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι η διάγνωση της μητέρας της με διπολική διαταραχή σε συνδυασμό με τον καρκίνο που αντιμετώπισε και άλλα ζητήματα, ήταν οι βασικοί λόγοι που για χρόνια δεν είχαν επαφές, με τη Δάφνη Καραβοκύρη να μεγαλώνει με τον πατέρα της.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Status» μεταξύ άλλων μίλησε για την απουσία της μητέρας της από τη ζωή της και την επανασύνδεσή τους, στα 35 της χρόνια. Αναφερόμενη για πρώτη φορά στους λόγους που η μητέρα της απομακρύνθηκε από κοντά της, είπε: «Θα μοιραστώ κάτι πολύ προσωπικό δικό μου, το οποίο δεν το έχω πει ποτέ. Αλλά θεωρώ ότι αν το ακούσει έστω και ένας και βοηθηθεί είναι σπουδαίο. Εγώ μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου, μεγάλωσα με τον μπαμπά μου. Τη μαμά μου τη βρήκα πρόσφατα, τα τελευταία 3 χρόνια, στα 35 μου από τα 14. Απομακρύνθηκε στην τρυφερότερη ηλικία. Η γυναίκα αντιμετώπιζε πολλά θέματα υγείας. Είναι διαγνωσμένη με διπολική διαταραχή, έχει περάσει τρεις καρκίνους, είναι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος, τον οποίο δεν μπορείς να συναισθανθείς όταν είσαι μικρός, ούτε να στηρίξεις, ούτε να βοηθήσεις».
Στη συνέχεια, μιλώντας για το πώς αυτή η απουσία επηρέασε τις επιλογές της στις προσωπικές της σχέσεις και τη συναισθηματική της πορεία, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Όλα αυτά τα χρόνια, η επιλογή των συντρόφων μου γίνονταν με βάση τα γονεϊκά πρότυπα που είχα γνώριμα. Την απουσία μιας μαμάς. Το τρυφερό και φροντιστικό κομμάτι, δεν το είχα. Επέλεγα τους συντρόφους μου με αυτό να υπερθεματίζεται, άρα να βλέπω άλλα πράγματα, με τα οποία δεν είχα καμία σχέση. Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη από αγάπη και φροντίδα. Ήταν μοτίβο. Πάντα τα κριτήρια ήταν αγάπη και φροντίδα, γιατί δεν τα πήρα από τη μαμά μου».
Τέλος, περιγράφοντας την επανασύνδεση με τη μητέρα της και τα συναισθήματα που γεννήθηκαν από αυτή τη διαδικασία, η Δάφνη Καραβοκύρη πρόσθεσε: «Όταν ξαναβρεθήκαμε, δεν ήταν μια στιγμή. Υπήρξε μια οικογενειακή υποχρέωση που μας έφερε κοντά και ένιωσα καλύτερα να την πλησιάσω. Με πλησίασε και εκείνη. Την αγάπησα παράφορα, στεναχωριέμαι πάρα πολύ που έλειπε τόσα χρόνια από τη ζωή μου».
