Δάφνη Καραβοκύρη: Δέχομαι πίεση για τα κιλά μου, αν νοσούσα ξανά από νευρική ανορεξία θα το δήλωνα

Δάφνη Καραβοκύρη



Η

δημοσιογράφος

πρόσθεσε στη συνέχεια, ότι εάν νοσούσε ξανά θα επέλεγε να μοιραστεί την εμπειρία της με τον κόσμο, καθώς γνωρίζει ότι πολλοί είναι εκείνοι που παίρνουν δύναμη μέσα από την ιστορία και τις αφηγήσεις της: «

».



«Είχα φτάσει 39 κιλά και όταν τα πήρα πάλι, με έκαναν στην άκρη»

