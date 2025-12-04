Δάφνη Καραβοκύρη: Δέχομαι πίεση για τα κιλά μου, αν νοσούσα ξανά από νευρική ανορεξία θα το δήλωνα
Μου κάνουν συνεχώς body shaming για το ότι έχασα βάρος, δήλωσε η δημοσιογράφος
Μια ξεκάθαρη απάντηση σε όλους όσοι σχολιάζουν το βάρος της και προχωρούν σε ερωτήσεις για το εάν νοσεί ξανά με νευρική ανορεξία, έδωσε η Δάφνη Καραβοκύρη, τονίζοντας πως είναι υγιής.
Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Real View» στα σχόλια που δέχεται σχετικά με την εμφάνισή της. Η Δάφνη Καραβοκύρη έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν με τη νευρική ανορεξία, καθώς σε μία περίοδο είχε φτάσει να ζυγίζει 39 κιλά.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, δέχεται καθημερινά bullying και body shaming στα social media: «Εγώ που δεν είχα μιλήσει για κάτι που με είχε πλήξει, τοποθετήθηκα φέτος και από την εκπομπή. Ξέρεις γιατί; Δέχομαι μεγάλη πίεση για τα κιλά μου, μου κάνουν συνεχώς body shaming για το ότι έχασα βάρος και σβήνω καθημερινά τα μηνύματα που μου στέλνουν κάτω από τις φωτογραφίες. Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να απαντήσω».
Η δημοσιογράφος πρόσθεσε στη συνέχεια, ότι εάν νοσούσε ξανά θα επέλεγε να μοιραστεί την εμπειρία της με τον κόσμο, καθώς γνωρίζει ότι πολλοί είναι εκείνοι που παίρνουν δύναμη μέσα από την ιστορία και τις αφηγήσεις της: «Είναι αδυναμία και δύναμη ταυτόχρονα. Γιατί από τη στιγμή που έχω περάσει την ασθένεια της νευρικής ανορεξίας και έχω αποτελέσει παράδειγμα για άλλους να αντλήσουν δύναμη από εμένα για να ξεπεράσουν αυτό το σκοτάδι, την μπόχα, το μπουντρούμι, το να πιστεύει κάποιος ότι είμαι άρρωστη ξανά, είναι σαν να προδίδω αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθώ να βοηθήσω μιλώντας. Αν νοσούσα, θα το δήλωνα».
«Είχα φτάσει 39 κιλά και όταν τα πήρα πάλι, με έκαναν στην άκρη»
Πριν από περίπου ένα μήνα, με αφορμή τη συνέντευξη της Μαρίας Κίτσου στο «The 2Night Show», όπου μίλησε για τη σχέση της με το σώμα και τα κιλά της, η Δάφνη Καραβοκύρη αναφέρθηκε και στη δική της εμπειρία με τα κιλά. Μετά την προβολή ενός αποσπάσματος από τη συνέντευξη της ηθοποιού στο «Real View», η δημοσιογράφος μίλησε για την προσωπική της περιπέτεια, εξηγώντας πως είχε φτάσει να ζυγίζει 39 κιλά. Στην αρχή, αναφέρθηκε στο πόσο την είχε επηρεάσει η κριτική του κόσμου.
«Πολλές γυναίκες και άντρες έχουμε την τάση να προσποιούμαστε ότι δεν μας αγγίζουν τα σχόλια. Μόλις παραδεχτούμε ένα συναίσθημα που μας έχει πληγώσει, νιώθουμε πιο αδύναμοι. Είναι σαν να σπάει κάτι από την πανοπλία μας. Έχω βρεθεί σε αυτή την κατάσταση με τα κιλά και είναι μια φρικτή εμπειρία», είπε. Επίσης, εξήγησε πως όταν κατάφερε να ανακτήσει τα κιλά που είχε χάσει, πολλά παιδιά από το σχολείο την περιθωριοποίησαν: «Όταν έχασα τα κιλά που με οδήγησαν στο νοσοκομείο και τα πήρα ξανά, ήταν φυσιολογικό να τα πάρω γιατί τα 39 κιλά δεν ήταν υγιή για έναν ενήλικα, όμως τα άλλα παιδιά στο σχολείο με απομάκρυναν επειδή είχα πάρει βάρος».
