Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Μαντίσα κατά Δημήτρη στο Survivor: Θέλει να βγαίνει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να μη φαινόμαστε
Μαντίσα κατά Δημήτρη στο Survivor: Θέλει να βγαίνει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να μη φαινόμαστε
Η σκέψη της είναι η μία εδώ, η άλλη εκεί, είπε με τη σειρά του ο Δημήτρης στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης
Η ένταση ανάμεσα στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τη Μαντίσα Τσότα κυριάρχησε στο δεύτερο επεισόδιο του Survivor. Μετά από όσα είπε εκείνος για τη συμπαίκτριά του, την οποία κατηγόρησε μεταξύ άλλων ότι μιλά ακατάπαυστα, ήταν η σειρά της Μαντίσα να στραφεί εναντίον του.
Σύμφωνα με την ίδια, σκοπός του Δημήτρη είναι να απαξιώσει τη συνεισφορά των συμπαικτών του, ώστε να προβληθεί μόνο εκείνος. «Θέλει να βγαίνει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να μη φαινόμαστε και να φαίνεται ότι δεν κάνουμε και τίποτα», είπε στην κάμερα η Μαντίσα Τσότα, το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με την ίδια, σκοπός του Δημήτρη είναι να απαξιώσει τη συνεισφορά των συμπαικτών του, ώστε να προβληθεί μόνο εκείνος. «Θέλει να βγαίνει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να μη φαινόμαστε και να φαίνεται ότι δεν κάνουμε και τίποτα», είπε στην κάμερα η Μαντίσα Τσότα, το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης εξέφρασε τη δική του άποψη στην κάμερα, λέγοντας: «Λέει, αγωνιστικά δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα. Και στην καλύβα, λέει, κάνω πάρα πολλά. Γιατί με ψηφίσατε εμένα. Πόσο άδικη ήταν οι δύο ψήφοι που πήρα; Το λέει αυτό. Και τώρα έρχεται εδώ πέρα και μας λέει, εντάξει μωρέ με το συναίσθημα, εντάξει δικαιολογούνται, όλα αυτά. Δεν- δεν- δεν συνδέονται τώρα με το άλλο. Η σκέψη της είναι η μία εδώ, η άλλη εκεί. Δεν βγάζει νόημα. Γι’ αυτό λέω ότι απλά μιλάει χωρίς να έχει σκεφτεί πρώτα».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα