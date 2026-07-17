Εντυπωσιασμένος από την «Οδύσσεια» ο Τομ Κρουζ: Ευχαριστώ τον Κρίστοφερ Νόλαν και όλο το συνεργείο για την υπέροχη βραδιά
Εντυπωσιασμένος από την «Οδύσσεια» ο Τομ Κρουζ: Ευχαριστώ τον Κρίστοφερ Νόλαν και όλο το συνεργείο για την υπέροχη βραδιά
Ανυπομονώ να τη δω ξανά, έγραψε ο ηθοποιός στο Instagram, ποζάροντας με ένα εισιτήριο μπροστά από την αίθουσα προβολής
Τις εντυπώσεις του για την «Οδύσσεια» εξέφρασε ο Τομ Κρουζ μέσα από τα social media. Αφού παρακολούθησε το επικό φιλμ, ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, δηλώνοντας ανυπόμονος να το δει ξανά και ευχαριστώντας τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και τους υπόλοιπους συντελεστές, για την «υπέροχη βραδιά» που του χάρισαν.
«Ουάου! Προς τον Κρις, την Έμα και όλο το εξαιρετικό καστ και συνεργείο σας. Σας ευχαριστώ για μια υπέροχη βραδιά στον κινηματογράφο. Ανυπομονώ να τη δω ξανά!», έγραψε ο ηθοποιός, δημοσιεύοντας παράλληλα μία φωτογραφία του στην οποία κρατά ένα εισιτήριο μπροστά από την αίθουσα προβολής της ταινίας σε Imax 70mm.
Παρότι ο Κρουζ και ο Νόλαν δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ, και οι δύο θεωρούνται ένθερμοι υποστηρικτές της κινηματογραφικής εμπειρίας στις αίθουσες. Η «Οδύσσεια» έγραψε επίσης ιστορία ως η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κινηματογραφικές κάμερες Imax 70mm, προσφέροντας μια ιδιαίτερα καθηλωτική εμπειρία θέασης.
Δείτε την ανάρτηση του Τομ Κρουζ
Ο Κρουζ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι οι ταινίες πρέπει να προβάλλονται στη μεγάλη οθόνη. Είναι γνωστό ότι ανέβαλε επανειλημμένα την κυκλοφορία του «Top Gun: Maverick» κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, προκειμένου το κοινό να μπορέσει να το παρακολουθήσει στις αίθουσες και όχι μέσω streaming.
Το σίκουελ του 2022 σημείωσε τελικά εισπράξεις σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να λέει στον Κρουζ το 2023: «Έσωσες το Χόλιγουντ και ίσως έσωσες και την κινηματογραφική διανομή. Σοβαρά, το “Maverick” μπορεί να έσωσε ολόκληρη την κινηματογραφική βιομηχανία».
Ο Κρουζ στηρίζει δημόσια το έργο άλλων κινηματογραφιστών. Μεταξύ άλλων, έχει προωθήσει τις ταινίες του Νόλαν «Tenet» και «Oppenheimer», καθώς και τις «Sinners», «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου», «Twisters», «F1: Η Ταινία», «The Running Man» και «Disclosure Day».
«Ουάου! Προς τον Κρις, την Έμα και όλο το εξαιρετικό καστ και συνεργείο σας. Σας ευχαριστώ για μια υπέροχη βραδιά στον κινηματογράφο. Ανυπομονώ να τη δω ξανά!», έγραψε ο ηθοποιός, δημοσιεύοντας παράλληλα μία φωτογραφία του στην οποία κρατά ένα εισιτήριο μπροστά από την αίθουσα προβολής της ταινίας σε Imax 70mm.
Παρότι ο Κρουζ και ο Νόλαν δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ, και οι δύο θεωρούνται ένθερμοι υποστηρικτές της κινηματογραφικής εμπειρίας στις αίθουσες. Η «Οδύσσεια» έγραψε επίσης ιστορία ως η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κινηματογραφικές κάμερες Imax 70mm, προσφέροντας μια ιδιαίτερα καθηλωτική εμπειρία θέασης.
Δείτε την ανάρτηση του Τομ Κρουζ
Ο Κρουζ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι οι ταινίες πρέπει να προβάλλονται στη μεγάλη οθόνη. Είναι γνωστό ότι ανέβαλε επανειλημμένα την κυκλοφορία του «Top Gun: Maverick» κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, προκειμένου το κοινό να μπορέσει να το παρακολουθήσει στις αίθουσες και όχι μέσω streaming.
Το σίκουελ του 2022 σημείωσε τελικά εισπράξεις σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να λέει στον Κρουζ το 2023: «Έσωσες το Χόλιγουντ και ίσως έσωσες και την κινηματογραφική διανομή. Σοβαρά, το “Maverick” μπορεί να έσωσε ολόκληρη την κινηματογραφική βιομηχανία».
Ο Κρουζ στηρίζει δημόσια το έργο άλλων κινηματογραφιστών. Μεταξύ άλλων, έχει προωθήσει τις ταινίες του Νόλαν «Tenet» και «Oppenheimer», καθώς και τις «Sinners», «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου», «Twisters», «F1: Η Ταινία», «The Running Man» και «Disclosure Day».
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