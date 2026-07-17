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Οι ΗΠΑ χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλοιο ελλιμενισμένο στη νήσο Χάργκ, δείτε βίντεο
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Οι ΗΠΑ χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλοιο ελλιμενισμένο στη νήσο Χάργκ, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου Belma N.I.22, το οποίο, όπως αναφέρεται, ήταν άδειο από φορτίο

Οι ΗΠΑ χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλοιο ελλιμενισμένο στη νήσο Χάργκ, δείτε βίντεο
Δεύτερη επίθεση από τις ΗΠΑ μέσα σε διάστημα δύο ημερών εναντίον ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν ελλιμενισμένο κοντά στη νήσο Χαργκ, στον Περσικό Κόλπο, καταγγέλλουν ιρανικές Αρχές.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου Belma N.I.22, το οποίο, όπως αναφέρεται, ήταν άδειο από φορτίο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Fars ότι το πετρελαιοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από δύο ημέρες, δέχθηκε νέα επίθεση.

«Το άδειο πετρελαιοφόρο Belma N.I.22, που είχε χτυπηθεί πριν από δύο ημέρες, δέχθηκε σήμερα νέα επίθεση από δύο αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο.


Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ

Οι καταγγελίες προέρχονται αποκλειστικά από ιρανικές πηγές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από άλλη ανεξάρτητη πηγή.

Η νήσος Χαργκ αποτελεί τον σημαντικότερο τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν και βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς συνεχίζεται η στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στον Περσικό Κόλπο.
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Επίθεση σε πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης

Λίγο νωρίτερα, επίθεση σε πλοίο που έφερε σημαία Ταϊλάνδης στα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το πρακτορείο επικαλείται ανώνυμο Ιρανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο το πλοίο επιχείρησε να διασχίσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό χωρίς να έχει λάβει άδεια από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά την ίδια πηγή, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν προηγουμένως προειδοποιήσει το πλήρωμα, ωστόσο το πλοίο συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά το όνομα και ο τύπος του πλοίου, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, ζημιές ή την τύχη του πληρώματος. Επίσης, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του περιστατικού από τις αρχές της Ταϊλάνδης ή από διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό.

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