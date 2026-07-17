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Το «Φιλί» του Γκούσταβ Κλιμτ έγινε Lego με 4.000 τουβλάκια
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Lego Γκούσταβ Κλιμτ

Το «Φιλί» του Γκούσταβ Κλιμτ έγινε Lego με 4.000 τουβλάκια

Το σετ που είναι εμπνευσμένο από τον διάσημο πίνακα ζωγραφικής θα είναι διαθέσιμο προς πώληση από την 1η Αυγούστου

Το «Φιλί» του Γκούσταβ Κλιμτ έγινε Lego με 4.000 τουβλάκια
Συνεργασία με το Μουσείο Μπελβεντέρε στη Βιέννη ανακοίνωσε ο Όμιλος LEGO για την κυκλοφορία ενός σετ με 4.000 τουβλάκια του πίνακα «Το Φιλί» (1907–08) του Γκούσταβ Κλιμτ.

Το σετ, το μεγαλύτερο εμπνευσμένο από πίνακα ζωγραφικής που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία, θα είναι διαθέσιμο προς πώληση από την 1η Αυγούστου.

Σε αντίθεση με το έργο του Αυστριακού ζωγράφου η έκδοση Lego είναι τεχνικά τρισδιάστατη, καθώς οι λάτρεις των κατασκευών πρέπει να στοιβάζουν διάφορα τμήματα του πίνακα το ένα πάνω στο άλλο, δίνοντας στο τελικό προϊόν μεγαλύτερο βάθος από τον αρχικό πίνακα του Κλιμτ.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LEGO (@lego)


Οι οδηγίες για την κατασκευή είναι διαδραστικές σε 3D και διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής LEGO Builder.

Η Στέφανι Άουερ, επιμελήτρια έργων τέχνης του 19ου και 20ου αιώνα στο Μουσείο, συνεργάστηκε στενά με τον Μίλαν Μάτζ, κορυφαίο σχεδιαστή μοντέλων της LEGO, για να διασφαλίσει ότι «το σετ αναδημιουργεί πιστά το χαρακτηριστικό στυλ του ζωγράφου χρησιμοποιώντας πολυεπίπεδες υφές και περίπλοκες λεπτομέρειες» και ότι «αιχμαλωτίζει το συναίσθημα, τη διακόσμηση και τη φωτεινή χρωματική παλέτα που καθόρισαν το έργο του Αυστριακού μοντερνιστή ζωγράφου και το κίνημα της Απόσχισης της Βιέννης», σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Η συνεργασία ως επιμελήτρια για την προσαρμογή του έργου "Το Φιλί" του Κλιμτ σε ένα σετ LEGO Art ήταν μια μοναδική εμπειρία», δήλωσε η Άουερ. «Μαζί με τον Μίλαν Μάτζε, είχαμε εκτενείς συζητήσεις σχετικά με τον συμβολισμό, τη διακόσμηση και τις καλλιτεχνικές τεχνικές του Γκούσταβ Κλιμτ, καθώς και για το πώς θα μπορούσαν να αναπαρασταθούν χρησιμοποιώντας τουβλάκια LEGO».

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