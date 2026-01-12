Ενοχλημένος ο Δημήτρης με τη Μαντίσα στο Survivor: Έχει ειπωθεί ότι οι Έλληνες δεν είναι άντρες
Ένα ακατάπαυστο μπίρι μπίρι, είπε για τη συμπαίκτριά του, εξηγώντας πως δεν μετάνιωσε που την ψήφισε
Ενοχλημένος με τη στάση της Μαντίσα Τσότα φάνηκε στο νέο επεισόδιο του Survivor ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. Ο παίκτης από την ομάδα των «Αθηναίων» εξήγησε ότι στην αρχή ένιωσε άσχημα, ψηφίζοντας τη συμπαίκτριά του ως υποψήφια για αποχώρηση. Η γνώμη του όμως άλλαξε, όταν μέσα στην καλύβα ειπώθηκε από τη μεριά της η φράση «Οι Έλληνες δεν είναι άντρες».
«Χθες ψήφισα. δια της ατόπου απαγωγής, το είπα ξανά. Ψήφισα με βάση το… το ποιον δεν θέλω να φύγει και όχι το ποιον θέλω να φύγει. Δηλαδή, άφησα αυτούς που δεν θέλω να φύγουν έξω και είπα ΟΚ, μένει στο τέλος η Μαντίσα που έμεινε, και ψήφισα τη Μαντίσα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος στο δεύτερο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου.
Ωστόσο, η συμπεριφορά της Μαντίσα Τσότα έβαλε τέλος στα άσχημα συναισθήματα που είχε νιώσει εκείνος λόγω της ψήφου που της είχε δώσει. «Μέχρι χθες το βράδυ ήμουνα… κρίμα και αυτά. Σήμερα το πρωί δεν είμαι καθόλου κρίμα που ψήφισα τη Μαντίσα. Καταρχάς, πριν λίγα λεπτά έχει ειπωθεί στην καλύβα, με έξι άντρες, η έκφραση “Οι Έλληνες δεν είναι άντρες”. Τι να κουβεντιάσω τώρα;», τόνισε.
Στη συνέχεια του επεισοδίου, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος έκανε μία ακόμα αναφορά στη συμπαίκτριά του, σχολιάζοντας πως μιλάει ακατάπαυστα και ότι τα όσα λέει είναι ανούσια. «Μιλάμε για μηδενική ενσυναίσθηση, μηδενική συναίσθηση. Ένα απόλυτο κενό. Ένα ακατάπαυστο μπίρι μπίρι. Δεν σταματάει να μιλάει, μιλάει συνέχεια και το κακό είναι ότι δεν έχει κάτι να πει. Φαίνεται ότι ξεκινάει τον λόγο του χωρίς να έχει σκεφτεί κάτι και το πλάθει, το πλάθει, το πλάθει και πέφτει σε λάθη. Πέφτει σε λακούβες, αυτό δεν γίνεται να το λες τώρα. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας», πρόσθεσε.
