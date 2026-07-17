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Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
GALA
Μαρία Σολωμού Μπικίνι Διακοπές

Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε

Η ηθοποιός έκανε διακοπές στο Ξυλόκαστρο και δημοσίευσε φωτογραφίες της στο Instagram

Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με εμπριμέ μπικίνι φωτογραφήθηκε η Μαρία Σολωμού και ανέβασε τις πόζες της στα social media.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο Ξυλόκαστρο και μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από τις διακοπές της με τα διαφορετικά μαγιό που φόρεσε, και από την παραλία αλλά και από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμεινε. Σε ένα από τα στιγμιότυπα έδειξε τον σκύλο της που είχε ξαπλώσει δίπλα από τα πόδια της, ενώ σε άλλη φωτογραφία έδειξε το βιβλίο που διαβάζει αυτή την περίοδο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Σολωμού σημείωσε: «Ήσυχα τώρα...».

Δείτε τις φωτογραφίες


Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε

Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ύδρα

Πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός βρέθηκε στην Ύδρα, από όπου δημοσίευσε ακόμη περισσότερες φωτογραφίες της με μαγιό, επιλέγοντας να βάλει διαφορετική λεζάντα σχεδόν σε κάθε ένα από τα καρέ  που ανήρτησε.

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Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε
Οι πόζες της Μαρίας Σολωμού με εμπριμέ μπικίνι: Ήσυχα τώρα, έγραψε

«Αγαπώ την Ύδρα, πάντα την αγαπούσα, πάντα θα την αγαπώ», σημείωσε επίσης.

Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ

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