ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Δείτε βίντεο: Τα κτίρια στο Μεξικό «χορεύουν» από τον μεγάλο σεισμό 7,4 Ρίχτερ
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Σεισμός

Δείτε βίντεο: Τα κτίρια στο Μεξικό «χορεύουν» από τον μεγάλο σεισμό 7,4 Ρίχτερ

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα - Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές

Δείτε βίντεο: Τα κτίρια στο Μεξικό «χορεύουν» από τον μεγάλο σεισμό 7,4 Ρίχτερ
UPD: 16 ΣΧΟΛΙΑ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).


Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.




Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού κι έγινε επίσης αισθητός σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ενημέρωσε πως δεν υφίσταται πλέον απειλή για τις παράκτιες περιοχές των τριών χωρών.


Κλείσιμο
Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.



Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.


Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ συνέστησε ψυχραιμία στους κατοίκους και διαβεβαίωσε πως έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης. Όπως είπε, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές καταστροφές στις πολιτείες Τσιάπας και Ταμπάσκο, που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου TV Azteca, μια γυναίκα πήδηξε από τον δεύτερο όροφο κτιρίου στην πολιτεία Τσιάπας και διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να σείονται και κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.




UPD: 16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης