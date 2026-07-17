Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Δείτε βίντεο: Τα κτίρια στο Μεξικό «χορεύουν» από τον μεγάλο σεισμό 7,4 Ρίχτερ
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα - Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές
🚨 7.4 EARTHQUAKE STRIKES MEXICO— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
A powerful 7.4-magnitude earthquake has struck off the Pacific coast of Mexico, sending strong tremors across parts of the country.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic #NaturalDisaster #PacificOcean pic.twitter.com/Z2pSoJzSoS
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.
🚨 BUILDINGS SHAKE ACROSS MEXICO— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
Terrifying moments as buildings sway violently following a powerful 7.4-magnitude earthquake off Mexico's Pacific coast.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic #NaturalDisaster #PacificOcean pic.twitter.com/jrBR2BtvwT
Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού κι έγινε επίσης αισθητός σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ.
Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ενημέρωσε πως δεν υφίσταται πλέον απειλή για τις παράκτιες περιοχές των τριών χωρών.
#SismoSV | El Ministerio de Medio Ambiente informó que la magnitud revisada del sismo registrado a las 8:48 de la mañana cerca de la costa de Chiapas, México, es de 7.4. pic.twitter.com/vAu1VMwbCL— Nación Digital (@NacionDigital_) July 17, 2026
🔴 #BREAKING: URGENT: Seismic warning sirens echoed across Guatemala as powerful shaking from the major earthquake off Mexico’s coast was felt across the region.#Mexico #Guatemala #Earthquake #PuertoMadero #SeismicWarning #BreakingNews https://t.co/axDXEbbJW5 pic.twitter.com/qRDEZHpzZz— The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 17, 2026
🚨 MORE QUAKE FOOTAGE EMERGES— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
Newly surfaced footage captures the intense shaking caused by the 7.4M earthquake in Mexico, with structures swaying and residents evacuating moments after the quake struck.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic… pic.twitter.com/6icf1BHqJB
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου TV Azteca, μια γυναίκα πήδηξε από τον δεύτερο όροφο κτιρίου στην πολιτεία Τσιάπας και διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο.
Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να σείονται και κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.
Earthquake alert: M7.4 shaking ~71 km WSW of Puerto Madero, Mexico. Depth 10 km — a shallow event, likely felt over a wide area 📍— GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) July 17, 2026
Shaking will vary by building and terrain, but shallow quakes often produce broader felt reports. Expect aftershocks in the hours to days ahead.… pic.twitter.com/GNZ06SGZcb
🇲🇽🌍 BREAKING: Powerful 7.4 Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico's Pacific Coast! 🚨⚠️— Disaster Zone (@Disaster_X_) July 17, 2026
A magnitude 7.4 earthquake has struck off the southwestern coast of Mexico, approximately 71 km west-southwest of Puerto Madero, at a depth of 10 km, according to the USGS. pic.twitter.com/YjIJPY3Qs9
Powerful Earthquake 7.4 hit in Mexico pic.twitter.com/Y9aMS35hG3— 𓄅🇵🇰 True Promise 🇵🇸🇮🇷𓄅 (@MohsinRzza) July 17, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr