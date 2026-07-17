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Η στιγμή που πύργος ελέγχου του ιρανικού ναυτικού καταρρέει μετά από αμερικανικό χτύπημα, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Η στιγμή που πύργος ελέγχου του ιρανικού ναυτικού καταρρέει μετά από αμερικανικό χτύπημα, βίντεο

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι φωτογραφία από τη στιγμή του χτυπήματος σε λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν ανέβασε στο Χ ο Πιτ Χέγκσεθ, γράφοντας «το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ»

Η στιγμή που πύργος ελέγχου του ιρανικού ναυτικού καταρρέει μετά από αμερικανικό χτύπημα, βίντεο
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Βίντεο από τη στιγμή που αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν πύργο ελέγχου του ιρανικού ναυτικού στο λιμάνι της Τσαμπαχάρ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, έδωσε στη δημοσιότητα η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Στο αποχαρακτηρισμένο βίντεο φαίνεται ο πύργος να στοχεύεται και στη συνέχεια να ανατινάσσεται.

Την ίδια ώρα τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο από πολίτες που δείχνουν καθαρά τη στιγμή που ο πύργος πλήττεται από τα αμερικανικά πυρά. 

Δείτε τα βίντεο


Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι φωτογραφία από τη στιγμή του χτυπήματος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, έχοντας από κάτω παλιότερη δημοσίευση όπου γράφει «το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ».
Στην ανακοίνωσή της η CENTCOM αναφέρει τα εξής:

«Στις 16 Ιουλίου, αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν με επιτυχία τον πύργο επιτήρησης στο λιμάνι Σαχ Μπαχάρ Σαχίντ Καλαντάρι (Chah Bahar Shahid Kalantari) — τμήμα ενός δικτύου θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ακτών του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούνταν επί δεκαετίες από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) για τον εντοπισμό και τη στόχευση εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η καταστροφή του πύργου υπονομεύει άμεσα τη δυνατότητα των Φρουρών της Επανάστασης να συντονίζουν επιθέσεις εναντίον αθώων μελών πληρώματος. Επιπλέον, το πλήγμα διασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα ύδατα της περιοχής για όλα τα πλοία, με εξαίρεση εκείνα που επιχειρούν να παραβιάσουν τον εν εξελίξει ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά του Ιράν».

Το χτύπημα αυτό έγινε στο πλαίσιο του έκτου κύματος επιθέσεων κατά του Ιράν που εξαπέλυσαν χθες οι ΗΠΑ στοχεύοντας σε υποδομές κυρίως στα νότια και στα νοτιοδυτικά της χώρας, που φέρεται να είναι το πιο έντονο μέχρι τώρα χτύπημα των Αμερικανών μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.


Διαψεύστηκαν ιρανικοί ισχυρισμοί για νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες στη Συρία


Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν περί θανάτου Αμερικανών στρατιωτών στη Συρία, σύμφωνα με ανάρτηση της CENTCOM στο X.


Το Ιράν υποστήριξε ότι σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες που στάθμευαν σε βάση στο Αλ Τανφ, στα σύνορα Συρίας-Ιορδανίας.

Η Συρία δήλωσε ότι δεν σημειώθηκαν ιρανικές επιθέσεις κατά της αμερικανικής βάσης, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις εγκατέλειψαν τον Φεβρουάριο.


Οι Ιρανοί καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Σημειώνεται ότι το ιρανικό υπουργείο Ενέργειας κάλεσε σήμερα τον πληθυσμό να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών στο νότιο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καλεί τους κατοίκους να σβήσουν τα κλιματιστικά κατά τις ώρες αιχμής «ώστε να συμβάλουν στο να εξασφαλισθεί μια σταθερή προμήθεια ηλεκτρικού στις νοτιες επαρχίες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπες με ακραία ζέστη και με επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης».


Συριακή πηγή διαψεύδει ότι το Ιράν βομβάρδισε τη βάση του Αλ-Τανφ

Στο μεταξύ, συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε σήμερα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι το Ιράν βομβάρδισε τη στρατιωτική βάση του Αλ-Τανφ, στη νοτιοανατολική Συρία.

«Διαψεύδουμε κάθε ιρανικό βομβαρδισμό προς την κατεύθυνση της περιφέρειας του Αλ-Τανφ», δήλωσε αυτή η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι επιτέθηκε «στο κέντρο διοίκησης των ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιφέρεια του Αλ-Τανφ, αναφερόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ωστόσο αποσύρθηκαν το Φεβρουάριο από αυτή τη βάση.

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