Δημήτρης Σαμόλης: Για εμένα ήταν πικρό ότι ο πατέρας μου με αποδέχτηκε όταν με αποδέχτηκε και το ευρύ κοινό

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, είχε σπουδάσει νομική και όταν ξεκίνησε να εργάζεται ως δικηγόρος, κατάλαβε πως δεν ήταν αυτό που πραγματικά ήθελε: «Έχω τελειώσει νομική, έχω κάνει και άσκηση. Δούλεψα 4 μήνες στην Ευελπίδων κανονικά κι εκεί έπαθα

πανικού. Θυμάμαι να κρατάω τα δικόγραφα για να καταθέσω και ίδρωναν τα χέρια μου, μούσκευα. Έβλεπα τη ζωή μου σε αυτό και μούσκευα τα δικόγραφα. Μετά από 4 μήνες μου είπαν όλοι “παιδάκι μου πήγαινε εκεί που ανήκεις”. Είναι φοβερό. Το ότι πιέστηκα να γίνω δικηγόρος νομίζω έχει να κάνει και με την οικογένειά μου, αλλά υπήρχε τότε και ένα κοινωνικό στερεότυπο. Νομίζω ακόμα υπάρχει», είπε.