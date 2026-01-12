Γκουίνεθ Πάλτροου για την αντίδραση του γιου της στις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme»: Ήθελε να πεθάνει
Η ηθοποιός μίλησε για την αντίδραση του 19χρονου γιου της στην ταινία, που πρωταγωνιστεί μαζί με τον Σαλαμέ
Στην αμηχανία που ένιωσε ο 19χρονος γιος της, παρακολουθώντας τις ερωτικές σκηνές της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στην ταινία «Marty Supreme», αναφέρθηκε η Γκουίνεθ Πάλτροου.
Η ηθοποιός μοιράστηκε την αντίδραση του γιου της, Μόουζες, όταν παρακολούθησε το φιλμ, στο οποίο η μητέρα του πρωταγωνιστεί μαζί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για το θέμα κατά τη διάρκεια ενότητας ερωτήσεων και απαντήσεων, την οποία συντόνισε η Ντέμι Μουρ, μετά από προβολή της ταινίας στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.
«Ω Θεέ μου, ο καημένος ο γιος μου», είπε χαρακτηριστικά η Πάλτροου, προσθέτοντας για τον Μόουζες: «Μπορείς να φανταστείς όταν ήρθε στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες; Ήθελε να πεθάνει». Η ηθοποιός είχε παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο μαζί με τον γιο της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κρις Μάρτιν. Μία εβδομάδα αργότερα, στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης, τους συνόδευσε και η κόρη της, Άπλ, 21 ετών.
Η ταινία «Marty Supreme», σε σκηνοθεσία Τζος Σάφντι, ακολουθεί την ιστορία του Μάρτι Μάουζερ, τον οποίο υποδύεται ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Πρόκειται για έναν πωλητή παπουτσιών που εμμονικά επιδιώκει να γίνει ο καλύτερος παίκτης πινγκ πονγκ στον κόσμο, στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1950. Η Πάλτροου ενσαρκώνει μια γυναίκα που σχετίζεται με τον χώρο του τένις, την οποία είχε περιγράψει σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, τον Μάρτιο, ως «μια γυναίκα που είναι παντρεμένη με κάποιον που ανήκει στη μαφία του πινγκ πονγκ».
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι η ταινία περιλαμβάνει πολλές ερωτικές σκηνές με τον Σαλαμέ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάνουμε πολύ σεξ σε αυτή την ταινία, πολύ, πάρα πολύ». Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, οι χαρακτήρες τους γνωρίζονται και αναπτύσσουν μια σχέση αμοιβαίου οφέλους. «Εκείνη είχε μια αρκετά δύσκολη ζωή και νομίζω ότι εκείνος της ξαναδίνει ζωή», σημείωσε.
Δείτε το τρέιλερ του «Marty Supreme»
Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε επίσης με θετικά λόγια για τον συμπρωταγωνιστή της, χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο του σεξ για σκεπτόμενους ανθρώπους» και πρόσθεσε: «Είναι πολύ ευγενικός, σωστά μεγαλωμένος, θα έλεγα παιδί, αλλά είναι άντρας, παίρνει τη δουλειά του πολύ σοβαρά και είναι ευχάριστος συνεργάτης».
Αναφερόμενη στις ερωτικές σκηνές της ταινίας, η Πάλτροου αποκάλυψε ότι συνεργάστηκαν με συντονιστή οικειότητας, κάτι που, όπως είπε, δεν γνώριζε ότι υπήρχε. «Υπάρχει πλέον κάτι που λέγεται συντονιστής οικειότητας, το οποίο δεν ήξερα ότι υπάρχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν ρωτήθηκε αν ήταν άνετη στα γυρίσματα απάντησε: «Κορίτσι μου, εγώ είμαι από την εποχή που γδυνόσουν, έμπαινες στο κρεβάτι και άναβε η κάμερα».
Στην ταινία «Marty Supreme» συμμετέχουν επίσης οι Οντέσα Α’ζάιον, Κέβιν Ο’Λίρι, Τάιλερ Όκοναμα, Άμπελ Φεράρα και Φραν Ντρέσερ.
Gwyneth Paltrow says son Moses ‘wanted to die’ watching her ‘Marty Supreme’ sex scenes with Timothée Chalamet https://t.co/3TqjbHkwlP pic.twitter.com/TCiVtNVCEn— Page Six (@PageSix) January 10, 2026
