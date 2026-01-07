Γιώργος Δασκουλίδης: Είμαι άντρας παλιάς κοπής, θέλω στο σπίτι να υπάρχουν ρόλοι
Γιώργος Δασκουλίδης: Είμαι άντρας παλιάς κοπής, θέλω στο σπίτι να υπάρχουν ρόλοι
Δεν είμαι υπέρ των πολύ ελεύθερων ηθών και του ανεξέλεγκτου, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για τους ρόλους των αντρών και των γυναικών μίλησε ο Γιώργος Δασκουλίδης, υποστηρίζοντας πως κατά μία έννοια είναι άντρας παλιάς κοπής.
Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και εξήγησε πως δεν είναι υπέρ του να έχουν όλοι δικαιώματα και επιθυμεί ο ρόλος του άντρα και της γυναίκας να διαχωρίζεται σε κάθε σπίτι.
Ο Γιώργος Δασκουλίδης συγκεκριμένα εξήγησε: «Είμαι άντρας παλαιάς κοπής, αν με τον όρο "παλαιάς κοπής" εννοούμε ανθρώπους που θέλουν να έχουν αξίες στη ζωή, όπως τις έχουμε μάθει από τους πατεράδες μας. Δεν είμαι υπέρ των πολύ ελεύθερων ηθών και του ανεξέλεγκτου. Δεν είμαι υπέρ του όλοι έχουν δικαιώματα. Καμιά φορά αυτά τα δικαιώματα που λέμε, φεύγουν από τη λογική του ότι είναι το σωστό. Όταν λέω "παλαιάς κοπής", δεν λέω ότι στο σπίτι θέλω να είμαι ο αγάς. Καμία σχέση με αυτό. Δεν έχω πρόβλημα και να καθαρίσω και να μαγειρέψω και να σφουγγαρίσω. Αλλά θα ήθελα στο σπίτι να υπάρχουν οι ρόλοι. Ο άντρας να είναι ο άντρας, η γυναίκα να είναι η γυναίκα. Το κάθε φύλο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, να τις κρατήσουμε αυτές, να μη γίνουμε ουδέτεροι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια ο τραγουδιστής μίλησε για τον γάμο με τη σύζυγό του και την κόρη που έχουν αποκτήσει μαζί: «Με τη σύζυγό μου μετά από 14 χρόνια σχέσης πήραμε την απόφαση να παντρευτούμε. Για εμάς δεν άλλαξε τίποτα, είχαμε άλλωστε και την κόρη μας. Είμαι χαζομπαμπάς».
Για τον γιο από τον πρώτο του γάμο, ο οποίος μένει πλέον στο εξωτερικό με τη μητέρα του ανέφερε σε άλλο σημείο: «Η απόφαση που πήραμε με τη μητέρα του, να εγκατασταθούν πλέον μόνιμα στην Αγγλία, ήταν ο κύριος λόγος ότι αυτή η χώρα είναι πολύ μπροστά σε σχέση με τη δική μας, όσον αφορά στις παροχές στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτά για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι επιστημονικής φαντασίας».
Ο Γιώργος Δασκουλίδης έπειτα σχολίασε τις δηλώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου για τη θρησκεία και την πίστη του στον Θεό: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι πολύ θρησκευόμενο άτομο. Πιστεύει πολύ στον Θεό. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει όπου θέλει αν αυτό τον γεμίζει. Ποιοι είμαστε εμείς που θα τον κρίνουμε; Δικαίωμά του είναι. Φτάνει να μην επιβάλλεις την άποψή σου στον άλλον και να τον υποχρεώνεις να ακολουθήσει αυτό που εσύ θέλεις».
Τέλος, για το AI και το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τους τραγουδιστές, απάντησε: «Το ΑΙ δεν γίνεται με τίποτα να δημιουργήσει έναν τραγουδιστή. Μπορεί να τραγουδήσει ένα τραγούδι πάρα πολύ καλά, αλλά αυτή η επαφή και η επικοινωνία ενός τραγουδιστή με τον κόσμο δεν μπορεί να αντικατασταθεί».
