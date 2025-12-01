Νίκος Οικονομόπουλος: Αγαπώ πολύ τον Χριστό, το λέω συνέχεια, είναι τρόπος ζωής για εμένα

«

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε και στο κομμάτι της προσωπικής του ζωής, παραδεχόμενος ότι τον ενδιαφέρει η δημιουργία οικογένειας

Δεν είναι ότι δεν το θέλω αλλά έχω υψηλά στάνταρ. Δεν μου είναι εύκολο, φοβάμαι πάρα πολύ τον χωρισμό, πόσο μάλλον αν έχεις παιδιά. Δεν θα πω ότι έχω φτάσει με μια γυναίκα κοντά στο να κάνω οικογένεια, αλλά έχω περάσει όμορφα με συντρόφους. Πάντα περνάει από το μυαλό σου η οικογένεια, ότι κάτι πρέπει να δημιουργηθεί. Δεν ξέρεις ποτέ όμως, η ζωή είναι απρόβλεπτη, μπορεί σε ένα μήνα να σου πω παντρεύομαι. Έχω δικά μου κριτήρια επιλογής γυναίκας. Το να αρέσεις στις γυναίκες είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει να ξέρω ότι μπορώ να διαλέξω ανάμεσα στις γυναίκες. Θέλω να με θέλει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ωραία άντρα, με θεωρώ έναν κανονικό άνθρωπο, δεν κάνω τον όμορφο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Μου αρέσει ο αυθορμητισμός της γυναίκας, να είναι ανοιχτό βιβλίο, η ευγένεια και η ντροπή. Όταν βλέπω άνθρωπο να ντρέπεται τον αγαπάω κατευθείαν. Αυτό μου βγάζει καλοσύνη