Νίκος Οικονομόπουλος: Αγαπώ πολύ τον Χριστό, το λέω συνέχεια, είναι τρόπος ζωής για εμένα
Ο τραγουδιστής μίλησε για την προσωπική του ζωή, τις ανησυχίες του για το μέλλον, αλλά και για την πίστη του στον Θεό
Τη βαθιά του πίστη στον Θεό εξέφρασε για ακόμη μία φορά ο Νίκος Οικονομόπουλος, δηλώνοντας ότι «αγαπάει τον Χριστό» και υπογραμμίζοντας πως για εκείνον πρόκειται για στάση ζωής, την οποία έχει συνειδητά επιλέξει.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο τραγουδιστής τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», δήλωσε μεταξύ άλλων απόλυτα αφοσιωμένος στον Χριστό και ότι στόχος του είναι η αιώνια ζωή και το να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Παράλληλα, τόνισε ότι μιλά δημόσια για την πίστη του, καθώς ακολουθεί έναν τρόπο ζωής που τον εκφράζει.
Ο Νίκος Οικονομόπουλος πρόσθεσε ότι δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν να πιστέψει, καθώς πρόκειται για κάτι που πηγάζει εσωτερικά: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα, αλλά να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορέσω να πάω εκεί που θέλω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Πιστεύω σε αυτό, ξέρω ότι υπάρχει μέσα μου, όπως το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια. Αγαπώ πολύ τον Χριστό, το λέω συνέχεια, είναι τρόπος ζωής για εμένα. Ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κάποιον ότι πρέπει να πιστέψει στο Χριστό γιατί… Δεν υπάρχει γιατί, αυτό θα το νιώσεις μόνος σου, εγώ το νιώθω και θέλω να το μεταδώσω. Ποτέ μην χάσεις την πίστη σου. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν, το έχω πει τόσες φορές. Βρίστε όσο θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που τρελαίνομαι όταν μιλάω, έχω ένταση, θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου. Αγαπάω τον Χριστό».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο τραγουδιστής μίλησε για το επάγγελμα του τραγουδιστή και ειδικότερα για τις μελλοντικές ανησυχίες του σχετικά με τη φωνή του: «Υπάρχουν πολλές ημέρες που θα τύχει να πάω στο μαγαζί και θα πω “βαριέμαι να τραγουδήσω”. Βγαίνεις και τα ξεχνάς όλα όταν βλέπεις τον κόσμο να σε χειροκροτεί και να σου δείχνει ότι σε αγαπάει, τα ξεχνάς όλα. Από τότε που ξεκίνησα έχουν περάσει 25 χρόνια. Όσο νιώθω ότι η φωνή μου είναι καλή, θέλω να αποδεικνύω ότι αυτός που ήρθε να με δει, θα δει κάτι όμορφο. Η φωνή μου έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Στον άντρα η φωνή καλυτερεύει μέχρι τα 50, αλλά δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει η ζωή. Κάθε μέρα σκέφτομαι να μην συμβεί κάτι στη φωνή μου. Όσο περνάνε τα χρόνια, υπάρχει κόπωση στο σώμα, στην ψυχή και στη φωνή. Πρέπει να προετοιμάζεσαι για το τέλος σου. Πάντα σκέφτομαι μακροπρόθεσμα. Δεν μπορώ να λέω πάντα είμαι καλός. Όταν θα έρθει η κόπωση λόγω της ηλικίας δεν θα μπορώ να τραγουδώ. Τότε θεωρώ πως θα σταματήσω, πριν πάθω ζημιά».
Όσο για το εάν έχει πάθη, ο τραγουδιστής απάντησε: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πάθη, αλλά είμαι μακριά από αυτά. Καπνίζω, ντροπή μου, είχα κόψει το τσιγάρο αλλά το ξανά ξεκίνησα. Είναι ένα πάθος που έχω βάλει σκοπό να το κόψω. Γενικά δεν έχω πάθη».
Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε και στο κομμάτι της προσωπικής του ζωής, παραδεχόμενος ότι τον ενδιαφέρει η δημιουργία οικογένειας: «Δεν είναι ότι δεν το θέλω αλλά έχω υψηλά στάνταρ. Δεν μου είναι εύκολο, φοβάμαι πάρα πολύ τον χωρισμό, πόσο μάλλον αν έχεις παιδιά. Δεν θα πω ότι έχω φτάσει με μια γυναίκα κοντά στο να κάνω οικογένεια, αλλά έχω περάσει όμορφα με συντρόφους. Πάντα περνάει από το μυαλό σου η οικογένεια, ότι κάτι πρέπει να δημιουργηθεί. Δεν ξέρεις ποτέ όμως, η ζωή είναι απρόβλεπτη, μπορεί σε ένα μήνα να σου πω παντρεύομαι. Έχω δικά μου κριτήρια επιλογής γυναίκας. Το να αρέσεις στις γυναίκες είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει να ξέρω ότι μπορώ να διαλέξω ανάμεσα στις γυναίκες. Θέλω να με θέλει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ωραία άντρα, με θεωρώ έναν κανονικό άνθρωπο, δεν κάνω τον όμορφο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Μου αρέσει ο αυθορμητισμός της γυναίκας, να είναι ανοιχτό βιβλίο, η ευγένεια και η ντροπή. Όταν βλέπω άνθρωπο να ντρέπεται τον αγαπάω κατευθείαν. Αυτό μου βγάζει καλοσύνη».
