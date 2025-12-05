Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου απόλαυσαν τη βόλτα τους σε γνωστό εμπορικό
Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου απόλαυσαν τη βόλτα τους σε γνωστό εμπορικό

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πραγματοποίησαν άλλη μία κοινή εμφάνιση, αυτή τη φορά σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο επισκέφτηκαν ένα κατάστημα ρούχων.

Μαζί τους βρίσκονταν φίλοι τους, αλλά και ο μικρός γιος του Δημήτρη Αλεξάνδρου που έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.

