Χρηματιστήριο: Σε πτωτικό έδαφος υπό το βάρος του γεωπολιτικού ρίσκου
Χρηματιστήριο: Σε πτωτικό έδαφος υπό το βάρος του γεωπολιτικού ρίσκου
Εισαγόμενες ρευστοποιήσεις στο ταμπλό, αλλά ισχυρό ενδιαφέρον για τα εγχώρια επιχειρηματικά deals - Στο επίκεντρο η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ και το ομόλογο της Lamda Development
Πιέσεις δέχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων που πυροδότησε το «κοκτέιλ» της γεωπολιτικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και των πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο. Ωστόσο, οι αρχικοί κραδασμοί έχουν ήδη απορροφηθεί, με τον Γενικό Δείκτη να «μαζεύει» τις απώλειές του και να απομακρύνεται από τα χαμηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (8/6), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,71% και διαπραγματεύεται στις 2.338,99 μονάδες. Σε περίπου 22 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.324,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.346,68 μονάδες.
Οι διεθνείς αγορές αντιδρούν με έντονη νευρικότητα στα τελευταία πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά από ισραηλινά χτυπήματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, στα οποία η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση πυραύλων. Παρά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η αβεβαιότητα παραμένει στα ύψη.
Η στρατιωτική ένταση οδήγησε σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τους φόβους για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Ως εκ τούτου, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα στα ταμπλό θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές επιλέγουν τη μαζική φυγή από τα περιουσιακά στοιχεία (assets) υψηλού ρίσκου.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (8/6), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,71% και διαπραγματεύεται στις 2.338,99 μονάδες. Σε περίπου 22 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.324,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.346,68 μονάδες.
Οι διεθνείς αγορές αντιδρούν με έντονη νευρικότητα στα τελευταία πλήγματα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά από ισραηλινά χτυπήματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, στα οποία η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση πυραύλων. Παρά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η αβεβαιότητα παραμένει στα ύψη.
Η στρατιωτική ένταση οδήγησε σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τους φόβους για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Ως εκ τούτου, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα στα ταμπλό θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές επιλέγουν τη μαζική φυγή από τα περιουσιακά στοιχεία (assets) υψηλού ρίσκου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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