Χρηματιστήριο: Σε πτωτικό έδαφος υπό το βάρος του γεωπολιτικού ρίσκου

Εισαγόμενες ρευστοποιήσεις στο ταμπλό, αλλά ισχυρό ενδιαφέρον για τα εγχώρια επιχειρηματικά deals - Στο επίκεντρο η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ και το ομόλογο της Lamda Development