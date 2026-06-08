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Ρέθυμνο: Συνελήφθη 28χρονος για ναρκωτικά, είχε στην κατοχή του ένα κιλό κάνναβης και κοκαΐνη
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο ναρκωτικά διακίνηση ναρκωτικών

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 28χρονος για ναρκωτικά, είχε στην κατοχή του ένα κιλό κάνναβης και κοκαΐνη

Διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 28χρονος για ναρκωτικά, είχε στην κατοχή του ένα κιλό κάνναβης και κοκαΐνη
Συνελήφθη χθες το απόγευμα (7/6/26) σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 28χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κιλό και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης και κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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